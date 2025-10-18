Pensión Mujeres Bienestar: Este es el último día para recoger tu tarjeta

El programa Pensión Mujeres Bienestar sigue avanzando en la distribución de tarjetas bancarias a las mujeres registradas en el mes de agosto. Esta fase del proceso se está llevando a cabo a lo largo de octubre y se extenderá hasta los primeros días de noviembre, con el objetivo de garantizar una entrega directa, segura y sin intermediarios.

Este apoyo está dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años que aún no califican para la pensión de adultos mayores. Cada mujer inscrita recibirá un monto de 3 mil pesos cada dos meses. Los recursos se depositan exclusivamente en una cuenta del Banco del Bienestar, lo que permite asegurar la transparencia y eficiencia del proceso.

Se estima que cerca de dos millones de beneficiarias recibirán su tarjeta en esta etapa.

¿Cómo saber cuándo y dónde acudir por la tarjeta?

Las beneficiarias son notificadas a través de un mensaje de texto (SMS) con la fecha, hora y ubicación del módulo asignado. Además, pueden consultar esta información en línea ingresando al portal oficial: gob.mx/bienestar. Al acudir al módulo correspondiente, es necesario presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (original y copia).

Comprobante morado entregado durante el registro.

Fotografía tomada en el sitio de entrega.

Revisar que el sobre con la tarjeta esté cerrado al recibirlo.

Si fuiste registrada en agosto, debes acudir antes de que termine el plazo establecido. Si no recoges tu tarjeta en el tiempo indicado, deberás esperar hasta la próxima convocatoria para poder acceder al apoyo.

AO

