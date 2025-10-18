Pensión Bienestar: Adultos mayores que no podrán cobrar en noviembre 2025

La Secretaría de Bienestar está alistando el último depósito del año para los beneficiarios de la Pensión Bienestar para las Personas Adultas Mayores, pero no todos podrán recibirlo.

Sí, hay varias razones por los que algunos adultos mayores podrían no cobrar el siguiente pago de la Pensión Bienestar que se dará en noviembre 2025, por lo que es importante conocer las causas de baja y cómo evitarlas en caso de que se pueda.

¿Por qué algunos adultos mayores no podrán cobrar la Pensión Bienestar?

Entre las principales razones se encuentra la baja por errores en los datos de identificación. Esto ocurre cuando la información personal del beneficiario que se registró recientemente -como nombre, CURP o fecha de nacimiento- no coincide con los registros oficiales del padrón o del Banco del Bienestar. En estos casos, el sistema no puede validar el pago y el depósito queda suspendido hasta que se corrijan los datos.

Otra causa es la baja es cuando los beneficiarios no recogen la tarjeta del Banco del Bienestar, requisito indispensable para recibir el apoyo.

También se presenta la baja por cobro simultáneo, que aplica cuando una persona aparece registrada más de una vez en el padrón y ha recibido depósitos duplicados.

Finalmente, la baja por defunción, que es obligatoria, es otra de las razones por las que se deja de recibir el pago. Los familiares o auxiliares del beneficiario deben notificar a la Secretaría del Bienestar, en caso de fallecimiento, para que se otorgue el pago de marcha, un apoyo único destinado a cubrir gastos inmediatos.

Próximo pago de la Pensión Bienestar, ¿ya hay un calendario tentativo para noviembre 2025?

Aunque todavía no se publican los días exactos, se prevé, según un calendario tentativo que circula en Internet basado en anteriores, que los depósitos inicien en los primeros días de noviembre. Es común que los pagos se organicen por orden alfabético, comenzando con los apellidos que comienzan con las letras A, B, C, D y E.

Monto del pago de la Pensión Bienestar para noviembre 2025

El monto correspondiente al último bimestre del año se mantiene sin cambios y los adultos mayores beneficiarios del programa recibirán un total de 6 mil 200 pesos.

Hasta el momento, no se ha anunciado un incremento para 2026, pero las autoridades suelen revisar el monto antes del primer pago del año siguiente.

