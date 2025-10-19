Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , este domingo un canal de baja presión prevalecerá sobre el interior del territorio mexicano y, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generarán lluvias y chubascos en el occidente y centro de la República Mexicana.

Para Jalisco se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes que podrían acumular desde 25 hasta 50 milímetros de agua.

Por otro lado, continuará para el estado ambiente desde cálido hasta caluroso por la tarde, con temperaturas máximas entre 30 y 35 °C.

¿Tormenta en Puerto Vallarta?

Según información de Meteored, en la playa jalisciense podría presentarse lluvia débil a partir de las 17:00 horas . A continuación te compartimos más detalles del pronóstico del tiempo para este domingo.

HORA TEMPERATURA CIELO PROBABILIDAD DE LLUVIA ACUMULACIÓN DE AGUA 09:00 horas 27 ºC Nubes y claros - - 10:00 horas 28 ºC Nubes y claros - - 11:00 horas 29 ºC Nubes y claros - - 12:00 horas 30 ºC Parcialmente nublado - - 14:00 horas 30 ºC Parcialmente nublado - - 17:00 horas 30 ºC Lluvia débil 30 % 0.1 mm 20:00 horas 28 ºC Nubes y claros - - 23:00 horas 28 ºC Nubes y claros - -

Toma en cuenta que las lluvias podrían reducir la visibilidad durante tus trayectos, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Te invitamos a planificar tu día tomando en cuentas las condiciones meteorológicas que el SMN y Meteored prevén para el municipio jalisciense de Puerto Vallarta.

