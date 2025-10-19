Jalisco refuerza lucha contra el cáncer de mama

En Jalisco, la detección oportuna del cáncer de mama puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Gracias a la red pública de atención médica, cientos de mujeres logran cada año identificar la enfermedad en sus primeras etapas y acceder a tratamientos especializados, sin importar si cuentan o no con seguridad social.

La subdirectora médica del Instituto Jalisciense de Cancerología (IJC), Judith Amelia Gudiño Magallón, explicó que esta red está integrada por centros de salud, hospitales regionales y unidades especializadas que trabajan de manera coordinada para garantizar que ninguna mujer quede fuera del diagnóstico ni del tratamiento.

“Si no pudieron acudir en este mes, pueden hacerlo cualquier otro día del año. Pueden ir a su centro de salud para revisión y estudios. No hay que esperar siempre a las campañas, la detección es una tarea permanente”, señaló la especialista.

Durante octubre, mes internacional de la lucha contra el cáncer de mama, se intensifican las acciones de prevención, pero la atención se mantiene activa todo el año. Las mujeres afiliadas al IMSS o ISSSTE pueden acudir a sus instituciones, mientras que aquellas sin seguridad social reciben atención en clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud Jalisco, a través del programa “Seguro Salud Jalisco”, así como en los hospitales civiles y el propio Instituto Jalisciense de Cancerología.

De acuerdo con Gudiño Magallón, los casos sospechosos se canalizan mediante un proceso normado que sigue criterios clínicos internacionales. “Dependiendo del tipo de resultado que arroje la mastografía, se decide si la paciente continúa en observación o se deriva a un hospital de mayor nivel”, explicó.

Durante 2024, el IJC detectó 615 nuevos casos de cáncer de mama. Muchos fueron identificados gracias a los tomógrafos móviles y a las caravanas de mastografía, que recorren municipios del Estado. La ubicación de estas unidades se actualiza en la plataforma https://camujal.site.

Para Claudia Romero, la detección temprana significó enfrentar un diagnóstico doloroso, pero también la oportunidad de salvar su vida. Hace cuatro años, detectó una pequeña bolita en su seno derecho. “Al principio me dijeron que no era nada, pero meses después volvió a aparecer. Busqué otra opinión y entonces me confirmaron que sí era cáncer de mama”, recuerda. Desde entonces, Claudia ha seguido cada paso de esta red, desde consultas médicas hasta acompañamiento psicológico. “Tener un lugar donde te atienden, te explican y te acompañan hace toda la diferencia”, asegura.

Historias como la de Claudia se repiten en todo el estado. Aída Cuevas de Cervantes, de 76 años, ha librado dos veces la misma batalla. Su primer diagnóstico llegó en 1978, cuando el cáncer de mama era un tema poco visible. “Detecté una bolita y me operaron de inmediato. Años después volvió a aparecer y otra vez tuve que luchar. Pero aquí estoy, viva, gracias a los médicos y a la detección a tiempo”, relata. Para Aída, la prevención es su bandera: “Les digo a mis hijas y nietas que no esperen, que vayan a revisarse. A veces una bolita pequeña puede ser una advertencia grande”.

La subdirectora del IJC enfatizó que la clave está en acudir a revisiones periódicas. “El cáncer de mama detectado en etapas tempranas tiene una tasa de curación muy alta. Por eso insistimos tanto en la mastografía y en los estudios preventivos”, recalcó.

Los avances médicos elevaron supervivencia en sólo 25 años

Los avances médicos y la detección oportuna han transformado la manera en que se detecta y trata el cáncer de mama, mejorando significativamente la tasa de supervivencia, explicó Aarón Meza Nuño, integrante del Servicio de Oncología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde.

Hace 25 años, la tasa promedio de supervivencia era del 75%; hoy, esa cifra supera el 90% en casos detectados a tiempo y tratados según las necesidades de cada paciente. “El aumento en la supervivencia refleja el éxito de las estrategias de diagnóstico temprano y los avances en tratamientos. En etapas iniciales, la probabilidad de curación es incluso mayor al 90%”, indicó el especialista.

Aunque octubre concentra las campañas de concientización, Meza Nuño subrayó que la prevención debe ser constante. “La prevención es clave y se basa en la mastografía anual desde los 40 años, acompañada de exploración física anual y autoexploración mensual desde los 20 años”, recomendó.

El diagnóstico temprano permite aplicar tratamientos menos agresivos y con fines curativos. “Cuando el cáncer se detecta en etapas iniciales, existen más opciones de tratamiento y mayor probabilidad de éxito. Además, la cirugía ya no siempre implica la extirpación completa del seno”, señaló.

Los tratamientos actuales incluyen terapias dirigidas y personalizadas, como terapia hormonal para tumores con receptores específicos, medicamentos biológicos de acción precisa y menor toxicidad, así como inmunoterapia, que estimula al sistema inmunológico para atacar las células tumorales de manera eficaz.

No todos los cánceres de mama son iguales. Algunos, como los tumores luminales, son menos agresivos y de evolución lenta; otros, como los triple negativos o HER2 positivos, tienden a presentarse en pacientes más jóvenes y con mayor agresividad, afectando con frecuencia su calidad de vida y generando preocupaciones emocionales importantes. “Por fortuna, la mayoría de las pacientes mayores de 50 años presentan tumores luminales”, añadió Meza Nuño.

El cáncer de mama puede desarrollarse sin síntomas visibles durante meses o incluso años, lo que permite que avance silenciosamente y llegue a causar metástasis, complicando significativamente el tratamiento.

Autoexploración y chequeos son la clave para la detección oportuna

La detección temprana del cáncer de mama es fundamental para aumentar las probabilidades de curación, afirmó Judith Amelia Gudiño Magallón, subdirectora médica del Instituto Jalisciense de Cancerología. La especialista destacó que asumir la autoexploración y los chequeos médicos como una responsabilidad personal puede salvar vidas.

“Debemos verlo como una responsabilidad: cuidar nuestro cuerpo, revisarnos y estar pendientes de cualquier cambio. Si detectamos algo diferente, hay que atenderlo a tiempo. El cáncer de mama se puede controlar y, en muchos casos, curar, siempre que se diagnostique oportunamente”, indicó.

La oncóloga enfatizó que cualquier anormalidad detectada no debe generar miedo al diagnóstico, sino motivar a la acción inmediata. Acudir a revisión médica permite descartar riesgos y recibir tratamiento oportuno, lo que incrementa significativamente las posibilidades de supervivencia.

