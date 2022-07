Aunque las alcancías del sistema de recaudo del transporte público que no dan cambio han sido motivo de denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción y recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), los dispositivos singuen operando sin cambios.

Usuarios del trasporte público lamentaron que sus reclamos no se han escuchado y les cobren cincuenta centavos más de la tarifa autorizada.

“Ya se sabe que si no traes las monedas exactas no te van a dar cambio, das por perdidos los 50 centavos porque nadie te los va a regresar, es un robo descarado”, consideró José González, usuario del transporte.

Desde julio del 2020, la CEDHJ emitió una recomendación dirigida a la Secretaría de Transporte (Setran) y al Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) para que garanticen que las máquinas de su sistema de recaudo den cambio. La Comisión solicitó que la Fiscalía Anticorrupción del Estado realizara una investigación sobre la recolección, monto y destino final del excedente de 50 centavos y determinara si hay elementos constitutivos de un delito.

“Pues si no traes la tarjeta o los nueve cincuenta exactos pagas los diez pesos; yo trato de tener la tarjeta, pero cuando se me pasa ponerle salgo pago los diez pesos, no me queda de otra porque hay que llegar al trabajo”, comentó Karla Ruiz usuaria.

La Fiscalía Anticorrupción informó que hay dos investigaciones por las alcancías del transporte público que no dan cambio; una la inició a partir de la recomendación de la CEDHJ y la segunda tras una denuncia presentada por la Federación de Estudiantes Universitarios, que aseguró que los camioneros se quedan con 1.1 millones de pesos extra al día.

Por su parte, la Secretaría de Transporte ha reiterado que utilizar la tarjeta de pago electrónico es la solución para evitar que no se regrese el cambio, argumentó que físicamente no es posible que las alcancías tengan efectivo para dar cambio.

