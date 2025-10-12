Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México originará lluvias y chubascos en estados del noreste, occidente, centro, oriente y sur del territorio nacional, por lo que se prevén lluvias puntuales fuertes en las costas de Jalisco y el resto del territorio de occidente.Para el estado se esperan lluvias que podrían generar una acumulación de agua desde 25 hasta 50 milímetros; las costas podrían presentar oleaje de hasta 2 metros de altura. Según información de Meteored, en la playa jalisciense podría presentarse lluvia en el 90 % del territorio desde las 17:00 horas. A continuación te compartimos más detalles del pronóstico del tiempo para este domingo.Las lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento. Otros efectos de estas precipitaciones podrían ser la reducción de la visibilidad en tramos carreteros, encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.Te invitamos a planificar tu día tomando en cuentas las condiciones meteorológicas que el SMN y Meteored prevén para el municipio jalisciense de Puerto Vallarta.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF