Domingo, 12 de Octubre 2025

Jalisco | Clima

Lluvias afectarán gran parte de Puerto Vallarta esta tarde

Toma precauciones y planifica tu día tomando en consideración las condiciones meteorológicas que se prevén en Puerto Vallarta este 12 de octubre

Por: Fabián Flores

Las lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento. ESPECIAL / Webcams de México

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México originará lluvias y chubascos en estados del noreste, occidente, centro, oriente y sur del territorio nacional, por lo que se prevén lluvias puntuales fuertes en las costas de Jalisco y el resto del territorio de occidente.

Para el estado se esperan lluvias que podrían generar una acumulación de agua desde 25 hasta 50 milímetros; las costas podrían presentar oleaje de hasta 2 metros de altura

Estado del tiempo para Puerto Vallarta

Según información de Meteored, en la playa jalisciense podría presentarse lluvia en el 90 % del territorio desde las 17:00 horas. A continuación te compartimos más detalles del pronóstico del tiempo para este domingo.

HORA TEMPERATURA CIELO PROBABILIDAD DE LLUVIA ACUMULACIÓN DE AGUA
09:00 horas 27 ºC Nubes y claros - -
10:00 horas 28 ºC Soleado - -
11:00 horas 29 ºC Nubes y claros - -
12:00 horas 30 ºC Nubes y claros - -
14:00 horas 29 ºC Lluvia débil 70 % 0.8 mm
17:00 horas 27 ºC Lluvia débil 90 %  2.6 mm
20:00 horas 26 °C Lluvia débil 80 % 2.6 mm
23:00 horas 26 °C Lluvia débil 50 % 0.7 mm

Las lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento. Otros efectos de estas precipitaciones podrían ser la reducción de la visibilidad en tramos carreteros, encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Te invitamos a planificar tu día tomando en cuentas las condiciones meteorológicas que el SMN y Meteored prevén para el municipio jalisciense de Puerto Vallarta.

FF 

