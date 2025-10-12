Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , este domingo el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México originará lluvias y chubascos en estados del noreste, occidente, centro, oriente y sur del territorio nacional, por lo que se prevén lluvias puntuales fuertes en las costas de Jalisco y el resto del territorio de occidente .

Para el estado se esperan lluvias que podrían generar una acumulación de agua desde 25 hasta 50 milímetros; las costas podrían presentar oleaje de hasta 2 metros de altura.

Estado del tiempo para Puerto Vallarta

Según información de Meteored, en la playa jalisciense podría presentarse lluvia en el 90 % del territorio desde las 17:00 horas . A continuación te compartimos más detalles del pronóstico del tiempo para este domingo.

HORA TEMPERATURA CIELO PROBABILIDAD DE LLUVIA ACUMULACIÓN DE AGUA 09:00 horas 27 ºC Nubes y claros - - 10:00 horas 28 ºC Soleado - - 11:00 horas 29 ºC Nubes y claros - - 12:00 horas 30 ºC Nubes y claros - - 14:00 horas 29 ºC Lluvia débil 70 % 0.8 mm 17:00 horas 27 ºC Lluvia débil 90 % 2.6 mm 20:00 horas 26 °C Lluvia débil 80 % 2.6 mm 23:00 horas 26 °C Lluvia débil 50 % 0.7 mm

Las lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento. Otros efectos de estas precipitaciones podrían ser la reducción de la visibilidad en tramos carreteros, encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Te invitamos a planificar tu día tomando en cuentas las condiciones meteorológicas que el SMN y Meteored prevén para el municipio jalisciense de Puerto Vallarta.

