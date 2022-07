Con la finalidad de continuar con la jornada de vacunación en busca de evitar que continúe el incremento de contagios de COVID-19, el ex director del Hospital Civil de Guadalajara (HCG), y la Asociación de Padres de Familia del Estado de Jalisco, hicieron un llamado a las familias jaliscienses para que acudan a inmunizar a sus niñas y niños de entre cinco y 11 años.

Héctor Raúl Pérez, ex titular del HCG, señaló que si bien puede existir algún temor por parte de las personas tutoras sobre las reacciones de la vacuna, las farmacéuticas que la produce (Pfizer BioNtech en este caso) ha logrado demostrar, según diversos estudios hechos por más de un año, que los menores han tenido muy buena respuesta inmunológica, superando el 90% de eficacia.

“La seguridad fue incluso mayor que la que se observó en la población adulta. Por ejemplo, uno de estos estudios, que incluyó a aproximadamente cuatro mil niños, publicado en la revista New England Journal of Medicine, se identificó que no hubo eventos adversos graves relacionados con la vacuna en ninguno de los niños. Creo que estos resultados deben llevarnos a la confianza de poder vacunar a nuestra población pediátrica por lo identificado en los estudios”, manifestó.

Importante, considerar las comorbilidades

Pérez Gómez señaló que si bien se ha observado que los síntomas del coronavirus en los menores se presentan con menor intensidad que en los adultos, esto no debe ser un factor para relegar su vacunación, sino que por el contrario, debe fortalecerse para no ponerlos en riesgo, sobre todo si presentan algún riesgo de salud o comorbilidad.

“Hay que considerar que existen niños, por ejemplo en México, con comorbilidades, como por ejemplo la incidencia de obesidad en nuestro País es una de las más altas del mundo, y cuando existen comorbilidades como esta el riesgo de gravedad es mayor. También ese debe ser un factor que nos invite a que sí se vacune a la población de nuestro Estado y nuestro País”, añadió el ex director del HCG.

Si bien las y los menores pueden no mostrar la misma gravedad en los síntomas al enfermar de COVID-19, como ocurre con los adultos, no dejan de ser portadores del virus, es decir, pueden seguir transmitiéndolo de persona a persona (incluyendo a la población en riesgo), incrementando así el número de casos, señaló el médico.

“Mientras menos circule el virus en la población, tanto adulta como pediátrica, menor riesgo tendremos de que se sigan presentado mutaciones y variantes de este virus”, añadió.

Por último, dijo, es recomendable que las y los niños cuenten con su vacuna debido a que en muchos lugares y destinos turísticos muy probablemente habrá aglomeración de personas, lo cual los pone en riesgo de contraer la enfermedad, por lo cual las familias deben considerar inmunizar a los menores antes de salir a vacacionar.

La salud de las y los niños es responsabilidad de los padres de familia

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Padres de Familia del Estado, José Luis Sánchez, la salud de las y los niños es responsabilidad de los padres, madres y personas tutoras, por lo cual debe atenderse al llamado de las autoridades sanitarias para iniciar con la aplicación de la vacuna contra COVID-19 a menores de entre 5 a 11 años, que estará disponible a partir del próximo viernes en nuestra Entidad.

“Aquí la problemática es el temor y la reacción que vaya a haber con la vacuna por la experiencia que se ha tenido con la población adulta. Pero aquí la situación es que al ser un periodo vacacional debemos estar atentos ante la probabilidad de un incremento de casos”, señaló el presidente.

Lo que debe hacer la persona a cargo del menor en caso de alguna duda sobre la vacunación, es llamar al médico pediatra o el médico de cabecera para disipar dudas, pues “no puede hacerse a un lado que todavía está el virus presente” poniendo en riesgo a las niñas y los niños.

Señaló que, de incrementar el número de contagios nuevamente, existe también el riesgo de que el regreso a clases presenciales sea pospuesto una vez más, situación que no es deseable. “Si tenemos la opción de poder tener la vacuna para tener más tranquilidad, sabiendo que es algo que nos dio resultado como adultos, puede ser muy sano para las niñas y los niños”, añadió el presidente.

Por ello, dijo también que es necesario y fundamental mantener las medidas ya conocidas, como el uso de gel antibacterial y el lavado frecuente de manos, así como el utilizar el cubrebocas de manera obligatoria en el transporte público y hospitales, y de manera voluntaria en espacios con alta concentración de personas.

