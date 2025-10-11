El presunto responsable de la muerte de un joven de 16 años, ocurrida tras un partido de futbol en Guadalajara, fue detenido y puesto a disposición de la autoridad.

Los hechos ocurrieron la noche del 9 de septiembre de 2024, en el que el hombre identificado como Moisés “N” habría participado en un partido de futbol con la víctima, en equipos contrarios. En un momento dado, se presume que el señalado golpeó en una primera ocasión a la víctima en la cara, para después continuar golpeándolo en la nuca.

Por las lesiones, la víctima fue atendida por servicios médicos, pero perdió la vida a causa de la gravedad de las mismas. La causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico, según se determinó por parte de las autoridades.

Por esa razón, Moisés “N”, de 25 años, fue detenido y puesto a disposición de un Juez de Control, donde en las próximas horas se realizará su audiencia de imputación. Su traslado se realizó este 10 de octubre desde las instalaciones de la Fiscalía del Estado.

La Fiscalía del Estado reitera que continuará con las investigaciones que permitan esclarecer los hechos, así como llevar ante las autoridades a quienes resulten responsables.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

