Como parte de los cierres viales por la realización de la edición 2025 de la Romería de la Virgen de Zapopan, la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad del AMG (AMIM) y las Direcciones de Movilidad y Transporte de Guadalajara y Zapopan informaron que cerrarán los puertos de las 12 estaciones de las zonas cercanas a los cierres viales, y calles donde se restringe el acceso por la instalación de comercios y juegos mecánicos.

Es importante mencionar que si los usuarios quieren dejar una bici, para finalizar su viaje, podrán anclarla en cualquier estación. En Zapopan se deshabilitan aquellos puntos en los alrededores de la Basílica y en el municipio de Guadalajara, tres en la zona centro y cuatro en la Avenida Américas, entre Manuel Acuña y López Mateos.

La AMIM recomienda a usuarios de Mi Bici planificar sus trayectos y consultar el mapa de estaciones https://www.mibici.net/es/mapa/ para ver disponibilidad de bicicletas y puertos en las estaciones cercanas; los equipos de logística y balanceo de MiBici estarán reforzando cuatro estaciones, para que se realicen los viajes y los usuarios no sean afectados.

En las redes sociales de Mi Bici, @mibicipublica se informará sobre la activación de las estaciones conforme el término de las actividades, las y los usuarios también se pueden comunicar al teléfono del Centro de Atención Mi Bici (33) 3002 2424 de 05:00 a 01:00 horas.

Estaciones de MiBici deshabilitadas para iniciar viajes

Guadalajara

Del sábado 11 a las 21:00 horas al domingo 12 a las 15:00 horas:

GDL-033 Hidalgo y Pedro Loza

GDL-048 Constancio Hernández y Av. Juárez

GDL-052 Av. Juárez y 16 de Septiembre

GDL-080 Manuel Acuña y Américas

GDL-087 López Mateos y Américas

GDL-093 Colegio Militar y Américas

GDL-109 Eulogio Parra y Américas

Zapopan

Del sábado 11 a las 21:00 horas al lunes 13 a las 5:00 horas:

ZPN-006 Santa Rita y Ávila Camacho

ZPN-020 Aurelio Ortega y Laureles

Del sábado 11 a las 21:00 horas al lunes 13 a las 19:00 horas:

ZPN-013 Eva Briseño y Javier Mina

ZPN-016 Hidalgo y Emiliano Zapata

ZPN -027 5 de Mayo y Andador 20 de Noviembre

AO

