Sábado, 11 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Atención, MiBici cerrará 12 estaciones por la Romería 2025

Conoce aquí los puertos de MiBici que permanecerán cerrados durante la Romería de este fin de semana 

Por: Marck Hernández

En las redes sociales de Mi Bici, se informará sobre la activación de las estaciones conforme el término de las actividades de la Romería. CORTESÍA

En las redes sociales de Mi Bici, se informará sobre la activación de las estaciones conforme el término de las actividades de la Romería. CORTESÍA

Como parte de los cierres viales por la realización de la edición 2025 de la Romería de la Virgen de Zapopan, la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad del AMG (AMIM) y las Direcciones de Movilidad y Transporte de Guadalajara y Zapopan informaron que cerrarán los puertos de las 12 estaciones de las zonas cercanas a los cierres viales, y calles donde se restringe el acceso por la instalación de comercios y juegos mecánicos. 

Es importante mencionar que si los usuarios quieren dejar una bici, para finalizar su viaje, podrán anclarla en cualquier estación. En Zapopan se deshabilitan aquellos puntos en los alrededores de la Basílica y en el municipio de Guadalajara, tres en la zona centro y cuatro en la Avenida Américas, entre Manuel Acuña y López Mateos. 

Lee: Del Toro aseveró que quería hacer de "Frankenstein" un proceso “doloroso”

La AMIM recomienda a usuarios de Mi Bici planificar sus trayectos y consultar el mapa de estaciones https://www.mibici.net/es/mapa/ para ver disponibilidad de bicicletas y puertos en las estaciones cercanas; los equipos de logística y balanceo de MiBici estarán reforzando cuatro estaciones, para que se realicen los viajes y los usuarios no sean afectados. 

En las redes sociales de Mi Bici, @mibicipublica se informará sobre la activación de las estaciones conforme el término de las actividades, las y los usuarios también se pueden comunicar al teléfono del Centro de Atención Mi Bici (33) 3002 2424 de 05:00 a 01:00 horas.

Estaciones de MiBici deshabilitadas para iniciar viajes

Guadalajara 

Del sábado 11 a las 21:00 horas al domingo 12 a las 15:00 horas:

  • GDL-033  Hidalgo y Pedro Loza
  • GDL-048 Constancio Hernández y Av. Juárez
  • GDL-052 Av. Juárez y 16 de Septiembre
  • GDL-080 Manuel Acuña y Américas
  • GDL-087 López Mateos y Américas
  • GDL-093 Colegio Militar y Américas
  • GDL-109 Eulogio Parra y Américas

Zapopan

Del sábado 11 a las 21:00 horas al lunes 13 a las 5:00 horas:

  • ZPN-006 Santa Rita y Ávila Camacho
  • ZPN-020 Aurelio Ortega y Laureles

Del sábado 11 a las 21:00 horas al lunes 13 a las 19:00 horas:

  • ZPN-013 Eva Briseño y Javier Mina
  • ZPN-016 Hidalgo y Emiliano Zapata 
  • ZPN -027 5 de Mayo y Andador 20 de Noviembre

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones