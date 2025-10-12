“¡Viva la Generala!”, “¡Viva Cristo Rey!”, “¡Viva la Virgen de Zapopan!”, resonaba en la Catedral de Guadalajara. Alrededor de las 6:15 horas la patrona de la Arquidiócesis de Guadalajara irrumpió en el umbral del recinto ante una multitud que se rindió a sus faldas entre aplausos y vítores: tras la misa de despedida, Nuestra Señora de Zapopan regresa a su hogar, a la Basílica, para dar inicio a la edición número 291 de la Romería.

Desde una hora antes, los feligreses se apiñaban al interior de la Catedral. Unos se abrían paso para colocarse frente a la imagen mariana y tomar cuantas fotos les fueran posible. Otros, más recatados, sólo se hincaban y se hundían en rezos largos y hasta sollozos silenciosos, pero profundos.

Minutos después dio inicio la misa, presidida por el Obispo electo de Tepic, Monseñor Engelberto Polino Sánchez. Con un mensaje lleno de palabras de agradecimiento y amor por la Generala, llamó a la feligresía a “levantarse” y no quedarse “estancados” en una misma condición, a mantener una comunicación constante con su comunidad y respetar pensamientos e ideologías distintas a las propias.

“(La Virgen de Zapopan) es una mamá, y una mamá siempre está para sus hijos. Ahí está su corazón, ahí está su vida, donde están sus hijos, pero simbólicamente la despedimos de aquí de Guadalajara y la llevamos a su casa, a Zapopan. Ahí podemos buscarle, buscándonos a nosotros mismos” , comentó.

Entre aplausos y vítores, despiden a la Virgen de Zapopan de Guadalajara

Ya se asomaba el alba y las campanas de la Catedral repicaban. Los aplausos, estruendosos, recibían a la Virgen en la explanada de la Plaza Guadalajara. Pronto inició la procesión: la imagen mariana tomó Paseo Alcalde para incorporarse a Juárez-Vallarta, donde otra multitud de feligreses, separados por una valla perimetral, saludaban a la Virgen, mientras que otros pedían su intercesión. Así, Nuestra Señora de Zapopan se perdió entre la vialidad, con rumbo a la Basílica.

No te pierdas: Romería 2025: Estos son los cierres viales que habrá en Zapopan desde HOY

Se espera que la imagen mariana llegue alrededor de las 11:00 horas a Los Arcos de Zapopan, donde se oficiará la misa de bienvenida en la Plaza de las Américas. En tanto, se mantienen cierres viales en Américas, de Plaza Patria a Javier Mina; avenida Laureles, de Hidalgo a Pino Suárez, y Ávila Camacho, de Patria a Américas. Se reabrirá la circulación vehicular conforme avance la procesión.

Asimismo, las estaciones Zapopan Centro y Plaza Patria de la Línea 3 del Tren Ligero permanecerán cerradas hasta las 13:00 horas, mientras que la Vía RecreActiva tendrá modificaciones y regresará a su habitual ruta de forma gradual: de Calzada Independencia a Federalismo abrirá a las 9:00 horas; de Juárez a Ávila Camacho a las 10:00 y Vallarta y Chapultepec a las 11:00 horas.

Lee también: Tren ligero cerrará algunas estaciones por la Romería 2025

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

