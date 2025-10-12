Domingo, 12 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Entre aplausos y vítores, despiden a la Virgen de Zapopan de Guadalajara

Tras la misa de despedida, Nuestra Señora de Zapopan regresa a su hogar, a la Basílica, para dar inicio a la edición número 291 de la Romería

Por: Osiel González Hernández

Ya se asomaba el alba y las campanas de la Catedral repicaban. Los aplausos, estruendosos, recibían a la Virgen en la explanada de la Plaza Guadalajara. EL INFORMADOR/O. González

Ya se asomaba el alba y las campanas de la Catedral repicaban. Los aplausos, estruendosos, recibían a la Virgen en la explanada de la Plaza Guadalajara. EL INFORMADOR/O. González

“¡Viva la Generala!”, “¡Viva Cristo Rey!”, “¡Viva la Virgen de Zapopan!”, resonaba en la Catedral de Guadalajara. Alrededor de las 6:15 horas la patrona de la Arquidiócesis de Guadalajara irrumpió en el umbral del recinto ante una multitud que se rindió a sus faldas entre aplausos y vítores: tras la misa de despedida, Nuestra Señora de Zapopan regresa a su hogar, a la Basílica, para dar inicio a la edición número 291 de la Romería.

Desde una hora antes, los feligreses se apiñaban al interior de la Catedral. Unos se abrían paso para colocarse frente a la imagen mariana y tomar cuantas fotos les fueran posible. Otros, más recatados, sólo se hincaban y se hundían en rezos largos y hasta sollozos silenciosos, pero profundos.

Revisa: ¿Cuál será la ruta de la Romería de Zapopan 2025?

Minutos después dio inicio la misa, presidida por el Obispo electo de Tepic, Monseñor Engelberto Polino Sánchez. Con un mensaje lleno de palabras de agradecimiento y amor por la Generala, llamó a la feligresía a “levantarse” y no quedarse “estancados” en una misma condición, a mantener una comunicación constante con su comunidad y respetar pensamientos e ideologías distintas a las propias.

“(La Virgen de Zapopan) es una mamá, y una mamá siempre está para sus hijos. Ahí está su corazón, ahí está su vida, donde están sus hijos, pero simbólicamente la despedimos de aquí de Guadalajara y la llevamos a su casa, a Zapopan. Ahí podemos buscarle, buscándonos a nosotros mismos”, comentó.

   
 
Entre aplausos y vítores, despiden a la Virgen de Zapopan de Guadalajara

Ya se asomaba el alba y las campanas de la Catedral repicaban. Los aplausos, estruendosos, recibían a la Virgen en la explanada de la Plaza Guadalajara. Pronto inició la procesión: la imagen mariana tomó Paseo Alcalde para incorporarse a Juárez-Vallarta, donde otra multitud de feligreses, separados por una valla perimetral, saludaban a la Virgen, mientras que otros pedían su intercesión. Así, Nuestra Señora de Zapopan se perdió entre la vialidad, con rumbo a la Basílica.

No te pierdas: Romería 2025: Estos son los cierres viales que habrá en Zapopan desde HOY

Se espera que la imagen mariana llegue alrededor de las 11:00 horas a Los Arcos de Zapopan, donde se oficiará la misa de bienvenida en la Plaza de las Américas. En tanto, se mantienen cierres viales en Américas, de Plaza Patria a Javier Mina; avenida Laureles, de Hidalgo a Pino Suárez, y Ávila Camacho, de Patria a Américas. Se reabrirá la circulación vehicular conforme avance la procesión.

Asimismo, las estaciones Zapopan Centro y Plaza Patria de la Línea 3 del Tren Ligero permanecerán cerradas hasta las 13:00 horas, mientras que la Vía RecreActiva tendrá modificaciones y regresará a su habitual ruta de forma gradual: de Calzada Independencia a Federalismo abrirá a las 9:00 horas; de Juárez a Ávila Camacho a las 10:00 y Vallarta y Chapultepec a las 11:00 horas.

Lee también: Tren ligero cerrará algunas estaciones por la Romería 2025

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones