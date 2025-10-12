La mañana de este domingo 12 de octubre, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) despierta con un cielo nublado y ambiente fresco, y no se descarta la aparición de lluvias ligeras a moderadas durante el día. Conoce el pronóstico a continuación.

En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que en Jalisco prevalecerá un cielo medio nublado a nublado durante en día, con ambiente fresco durante la mañana. Asimismo, estima lluvias puntuales fuertes para la región, las cuales, estarán acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

Durante la mañana, el clima en el Área Metropolitana de Guadalajara se caracteriza por un ambiente fresco y un cielo parcialmente nublado. Posteriormente, en la tarde, se prevén vientos moderados.

Se espera que el potencial de lluvias sea limitado, aunque no se descartan precipitaciones ligeras durante la mañana y el transcurso de la tarde. Estos eventos podrían venir acompañados de actividad eléctrica y rachas de viento fuertes.

Probabilidad de lluvia en Guadalajara en la semana del 12 al 18 de octubre

De acuerdo con el sitio especializado Meteored, estos son los días en los que se esperan lluvias en Guadalajara esta semana:

domingo 12 de octubre - 40%

lunes 13 de octubre - 30%

viernes 17 de octubre - 40%

Clima Nacional

Pronóstico de lluvias para hoy 12 de octubre de 2025:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Sonora (noreste, oeste y centro).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (norte) y Chihuahua (noroeste y oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Guerrero y Oaxaca.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Colima, Michoacán, Zacatecas, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Hidalgo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 12 de octubre de 2025:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (noreste), Durango (noreste), Coahuila y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 12 de octubre de 2025:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Con información de SMN, Meteored y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco

MB

