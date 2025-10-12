La mañana de este domingo 12 de octubre, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) despierta con un cielo nublado y ambiente fresco, y no se descarta la aparición de lluvias ligeras a moderadas durante el día. Conoce el pronóstico a continuación.En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que en Jalisco prevalecerá un cielo medio nublado a nublado durante en día, con ambiente fresco durante la mañana. Asimismo, estima lluvias puntuales fuertes para la región, las cuales, estarán acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.Durante la mañana, el clima en el Área Metropolitana de Guadalajara se caracteriza por un ambiente fresco y un cielo parcialmente nublado. Posteriormente, en la tarde, se prevén vientos moderados.Se espera que el potencial de lluvias sea limitado, aunque no se descartan precipitaciones ligeras durante la mañana y el transcurso de la tarde. Estos eventos podrían venir acompañados de actividad eléctrica y rachas de viento fuertes.De acuerdo con el sitio especializado Meteored, estos son los días en los que se esperan lluvias en Guadalajara esta semana:Pronóstico de lluvias para hoy 12 de octubre de 2025:Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Sonora (noreste, oeste y centro).Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (norte) y Chihuahua (noroeste y oeste).Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango y Chiapas.Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Guerrero y Oaxaca.Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Colima, Michoacán, Zacatecas, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Hidalgo.Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 12 de octubre de 2025:Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (noreste), Durango (noreste), Coahuila y Oaxaca.Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 12 de octubre de 2025:Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.Con información de SMN, Meteored y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB