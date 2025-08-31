Charros de Jalisco toma la delantera en la Serie de Campeonato

En un duelo en el que las ofensivas tomaron el protagonismo, los Charros de Jalisco lograron sobreponerse a los momentos más críticos con el apoyo de su gente en el estadio Panamericano para consumar una importante victoria de 9-11 en el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol 2025 ante los Sultanes de Monterrey.

La feria de batazos comenzó con Ramiro Peña madrugando la serpentina de Zac Grotz con un sencillo que le permitió a Gustavo Núñez abrir la pizarra a favor de los Sultanes en la primera entrada del compromiso.

Jalisco no se quedaría de brazos cruzados. Teniendo a Willie Calhoun y Mateo Gil embasados con pasaporte incluido, Kyle Garlick apareció para conectar un doble que mandó al “Oso” a tierra prometida, mientras que Gil avanzó a tercera base. Y tras un wild pitch de Nolan Kinghman, “el hijo del papá” consumó la voltereta en el segundo rollo.

Con el envión anímico a su favor, los Charros mantuvieron la inercia anotadora para el tercer capítulo en el que se consiguió un rally de cinco carreras. Calhoun, Gil, Carlos Mendivil y Dwight Smith Jr. fueron los responsables de producir las rayitas que le concedieron a Jalisco aumentar su superioridad.

Después de un par de entradas con el cero colgado, Grotz se vio nuevamente sorprendido luego de que Josh Lester sacara la pelota fuera del diamante. No obstante, Mateo reapareció para batear un doble que aprovechó Michael Wielansky para timbrar la caja registradora y poner un 8-2 que parecía imposible de alcanzar.

Sin embargo, Monterrey no se dio por vencido tan fácilmente. Pese a verse dominado, el equipo resurgió y la quinta entrada fue clave para los visitantes. Grotz cargó con la pesada losa de haber permitido que Sultanes sumara cuatro anotaciones en la quinta alta, por lo que se tuvo que llamar a Stephen Gonsalves para tratar de contener a la ofensiva regia.

Gonsalves tampoco tuvo éxito y falló en su relevo, ya que toleró un sencillo por parte de Lester y, además, un jonrón de Víctor Mendoza que llevó consigo a dos hombres para empatar las acciones ante la mirada atónita de los asistentes en el Charro park. Tras verse superado, Stephen bajó de la lomita y su lugar lo tomó Jake Jewell para repartir los últimos ponches y finalizar el episodio.

Para la séptima baja, Josh Fuentes rescató nuevamente la superioridad con un cuadrangular que impulsó a Garlick a home. Y aunque Monterrey se acercó amenazantemente con un sencillo de Núñez para la octava alta, Gil sacó un elevado de sacrificio para concretar el triunfo con Mallex Smith llegando a tierra prometida.

Con este resultado, los dirigidos por Benjamín Gil toman la delantera en la serie que definirá al campeón de la Zona Norte. Este lunes 1 de septiembre, se disputará el segundo juego a las 19:30 horas en el inmueble de Zapopan.

SV