En esta temporada de lluvias, las inundaciones son una situación de riesgo, por lo cual la población debe de tomar medidas preventivas y estar preparados para escenarios de riesgos. A continuación te decimos que hacer en caso de encontrarte en una situación de peligro en caso de estar presente en una inundacion en Guadalajara.

¿Por qué suceden las inundaciones?

Las inundaciones pueden producirse durante periodos de lluvias intensas, por el derretimiento rápido de la nieve o incluso cuando se rompe una presa. En Guadalajara, durante la temporada de precipitaciones fuertes, es fundamental saber cómo actuar y en qué sitios no refugiarse para evitar accidentes o quedar atrapado.

¿Qué no debo de hacer en una inundación?

Sitúate en un lugar elevado

Ante una inundación, lo más seguro es buscar un punto alto para mantenerse lejos del agua en movimiento o acumulada. Nunca intentes caminar, nadar o conducir a través de una corriente, ya que la fuerza del agua puede arrastrar a personas y vehículos.

Si te encuentras dentro de tu auto y comienza a llenarse de agua, lo recomendable es subir al techo.

Evita espacios cerrados

Si no puedes salir de un edificio, procura subir al nivel más alto, pero no te refugies en espacios cerrados como un desván o ático, pues el aumento del agua podría bloquear tu salida y dejarte atrapado.

Precauciones con menores de edad

Los niños no deben entrar en contacto con agua estancada o en movimiento. Incluso una pequeña cantidad acumulada en un sótano representa un riesgo para su salud.

De igual forma, se recomienda advertir a los jóvenes conductores que nunca deben manejar durante una inundación.

