Luego de que el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, rechazara el cambio de ruta de la Romería que había propuesto la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, y el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, el purpurado señaló que tras analizarla con los grupos internos de la Iglesia encargados de la procesión de la Virgen de Zapopan, se consideró que no había necesidad, ni era urgente y oportuno modificar el recorrido.

“No fue necesario negociar, sino sencillamente hacer una consulta interna a los grupos de la Iglesia que tienen que ver directamente con la Romería, y ellos consideraron que no se veía oportuno, urgente, necesario hacer un cambio […]. La ruta ya está experimentada, la que viene siendo últimamente, ya está experimentada y se desarrolla con orden”, dijo.

El cardenal enfatizó en que ambos presidentes municipales reafirmaron su disposición a apoyar a la Iglesia en la ruta de la Romería, que irá por avenida Alcalde hasta Juárez/Vallarta. De ahí tomarán Américas, hasta los Arcos de Zapopan. De este punto, los feligreses caminarán por el Andador 20 de Noviembre hasta la Basílica.

El cambio de ruta, indicó Robles Ortega, respondía a peticiones de un grupo de danzantes, así como para beneficiar al comercio de las avenidas por las que se pretendía llevar a la Virgen de Zapopan. La propuesta consideraba que la Generala saliera de la Catedral de Guadalajara, tomar Juárez y de allí a Federalismo. Posteriormente tomarían Ávila Camacho hasta la Basílica. Este recorrido comprendía un kilómetro menos.

En tanto, el cardenal reconoció que la llegada a la Basílica, sobre el Andador 20 de Noviembre, se forma un “cuello botella”, que ocasiona que el contingente deje de avanzar, lo que retrasa la llegada de la Virgen. En ese sentido, adelantó que las autoridades conocen el problema e implementarán medidas para agilizar la marcha de la feligresía.

“A la llegada se hace como un embudo, un cuello de botella, en que los grupos se frenan, se paran, y por tanto se para el carro de la Virgen y no llega al tiempo previsto para la celebración. Entonces, (las autoridades) van a poner atención a agilizar la marcha de los contingentes para que se dé más ágil la llegada”, anotó.

