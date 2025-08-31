Al menos desde hace siete días, algunas gasolineras han reportado desabasto de gasolina en la Zona Metropolitana de Guadalajara, principalmente Premium, además de que en algunos establecimientos sólo se permite pagar con efectivo, mientras que en otros regresan a los conductores ante la falta de combustible, constató este medio en un recorrido por estaciones de servicio de la ciudad.

Una de ellas es la que se ubica en el cruce de avenida Acueducto y Valle de Atemajac, en la colonia Los Girasoles, en Zapopan. Desde hace siete días, reconocieron trabajadores de la gasolinera, el servicio de abastecimiento ha sido intermitente, pues en algunos días cuentan con ambos combustibles, Magna y Premium, pero otros, la mayoría, sólo cuentan con la ‘verde’. Esta mañana, por ejemplo, la gasolinera estaba cerrada “porque no tenemos nada”, y los empleados esperaban que el servicio se regularice “hoy por la noche o hasta mañana temprano”.

Luz Tapia, quien acudía a cargar gasolina en este lugar, lamentó la escasez. “Sólo me dijeron que no había gasolina, que no me podían atender. O sea básicamente me regresaron, ahora tengo que buscar otra gasolinera […]. Yo había visto que en Jalisco no había desabasto como estaba pasando en otros estados, pero parece que ya también aquí hay. A mí mamá también le tocó que no la atendieran en otra gasolinera justo por lo mismo, porque no había gasolina”.

En tanto, en otra gasolinera, en Servidor Público y Valle de Atemajac, a escasos 600 metros de distancia, tampoco había combustible, pero la situación era más crítica en este establecimiento, pues al menos desde el jueves pasado no hay gasolina, comentó José Ramírez, vecino de la zona. “No hay gasolina en la Zona Real de Zapopan, Aviación y Santa Margarita, Acueducto y Valle de Atemajac, Acueducto y Federalistas. En algunas de forma intermitente, pero sólo magna, Premium no he encontrado”.

En las dos gasolineras que están en el cruce de avenida Santa Margarita y Aviación, en contra esquina, desde el pasado viernes no había gasolina Premium. Apenas el sábado pasado por la tarde comenzaron a abastecerlas. “Ya tenemos poquito más de una semana así, me parece. A veces hay, a veces no hay. El fin no tuvimos de la roja, pero hoy ya. Ha sido muy impredecible”, aseguró una de las trabajadoras de uno de estos establecimientos, quien prefirió mantener el anonimato.

Por su parte, en la estación ubicada en el cruce de las avenidas Patria y El Colli, en la colonia Colli Urbano, hay desabasto de la ‘roja’ y sólo se puede pago con efectivo. Metros más adelante, en Patria y Volcán Jorullo, se repetía la situación. Mismo caso de la que se encuentra en la intersección de Manuel Acuña y la Calzada Independencia, en la colonia El Retiro, en Guadalajara, donde tampoco había gasolina Premium.

Mientras tanto, en avenida Belisario Domínguez y la calle Esperanza, en la colonia con el mismo nombre, también en Guadalajara, esta mañana tampoco había servicio en ninguna de las bombas. Por último, en la gasolinera de Mariano Otero y Periférico, con dirección al Iteso, se regularizó el servicio luego de una semana con intermitencias.

Desde principios de agosto se habían reportado desabasto de gasolina en diversas partes del país, principalmente en Chiapas, Nuevo León, Ciudad de México y el Estado de México derivado de retrasos en la entrega de combustible y mantenimiento de las unidades de transporte, explicó Pemex. Además, la paraestatal también incumplió en pagos a una empresa de reparto, lo que agravó la escasez.

El 18 de agosto pasado la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el desabasto ya había sido solucionado en el Valle de México, lo que garantizaría el abasto para el área metropolitana de la Ciudad de México, luego de que Pemex anunció que emplearía unidades de transporte adicionales para abastecer a las estaciones de la capital y del Estado de México.

