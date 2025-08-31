Lluvia nocturna genera afectaciones en Zapopan (VIDEOS)

La lluvia que se registró durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo provocó varias afectaciones en el municipio de Zapopan, entre ellas vialidades anegadas y árboles caídos.

A través de sus redes sociales, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan indicó que su personal acudió a los puntos afectados para brindar atención.

De acuerdo con la dependencia encargada de prevenir, controlar y mitigar emergencias y desastres, algunas de las zonas afectadas por inundaciones fueron Las Águilas por la avenida López Mateos, Villa de los Belenes sobre avenida Las Torres y Loma Bonita Ejidal en los cruces Conchitas y Montemorelos.

#AlMomento



Atendemos afectaciones en vía pública por la lluvia de anoche.



Algunas zonas afectadas son:

��️Las Aguilas por av. López Mateos,

��️Villa de los Belenes sobre av. Las Torres,

��️Loma Bonita Ejidal en los cruces de Conchitas y Montemorelos. pic.twitter.com/mJfjGPP54A — PCyBomberosZapopan (@UMPCyBZ) August 31, 2025

Otro de los puntos que resultaron afectados se trata del paso a desnivel de Periférico y Mariano Otero, en donde se ejecutaron labores de desazolve y desagüe para liberar la zona.

También se realizó el retiro de árboles derribados en Santa Margarita, sobre calle Santa Catalina, en el fraccionamiento Colinas de las Águilas y el fraccionamiento Rancho del Sol.

Así mismo, apoyamos en el retiro de árboles derribados:

��️Santa Margarita sobre calle Santa Catalina,

��️Fracc. Colinas de las Águilas,

��️Fracc. Rancho del Sol.



Así como en el desazolve y desagüe del paso a desnivel de Periférico y Mariano Otero. pic.twitter.com/qHI2rV7Y0p — PCyBomberosZapopan (@UMPCyBZ) August 31, 2025

Labores de desazolve y desagüe en el paso a desnivel de Mariano Otero y Periférico. ESPECIAL/Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan

En su pronóstico meteorológico, las autoridades zapopanas señalan que este domingo se prevé que la probabilidad de chubascos y lluvias ligeras a moderadas aumente durante la tarde-noche en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

