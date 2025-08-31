Domingo, 31 de Agosto 2025

Lluvia nocturna genera afectaciones en Zapopan (VIDEOS)

A través de sus redes sociales, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan indicó que su personal acudió a los puntos afectados para brindar atención

Por: El Informador

Uno de los puntos afectados por la lluvia de anoche fue el paso a desnivel de Periférico y Mariano Otero. ESPECIAL/Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan

La lluvia que se registró durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo provocó varias afectaciones en el municipio de Zapopan, entre ellas vialidades anegadas y árboles caídos.

A través de sus redes sociales, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan indicó que su personal acudió a los puntos afectados para brindar atención.

De acuerdo con la dependencia encargada de prevenir, controlar y mitigar emergencias y desastres, algunas de las zonas afectadas por inundaciones fueron Las Águilas por la avenida López Mateos, Villa de los Belenes sobre avenida Las Torres y Loma Bonita Ejidal en los cruces Conchitas y Montemorelos.

Otro de los puntos que resultaron afectados se trata del paso a desnivel de Periférico y Mariano Otero, en donde se ejecutaron labores de desazolve y desagüe para liberar la zona.  

También se realizó el retiro de árboles derribados en Santa Margarita, sobre calle Santa Catalina, en el fraccionamiento Colinas de las Águilas y el fraccionamiento Rancho del Sol.

Labores de desazolve y desagüe en el paso a desnivel de Mariano Otero y Periférico. ESPECIAL/Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan 
En su pronóstico meteorológico, las autoridades zapopanas señalan que este domingo se prevé que la probabilidad de chubascos y lluvias ligeras a moderadas aumente durante la tarde-noche en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). 

