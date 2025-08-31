Lluvia nocturna genera afectaciones en Zapopan (VIDEOS)

La lluvia que se registró durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo provocó varias afectaciones en el municipio de Zapopan, entre ellas vialidades anegadas y árboles caídos.A través de sus redes sociales, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan indicó que su personal acudió a los puntos afectados para brindar atención.De acuerdo con la dependencia encargada de prevenir, controlar y mitigar emergencias y desastres, algunas de las zonas afectadas por inundaciones fueron Las Águilas por la avenida López Mateos, Villa de los Belenes sobre avenida Las Torres y Loma Bonita Ejidal en los cruces Conchitas y Montemorelos. Otro de los puntos que resultaron afectados se trata del paso a desnivel de Periférico y Mariano Otero, en donde se ejecutaron labores de desazolve y desagüe para liberar la zona. También se realizó el retiro de árboles derribados en Santa Margarita, sobre calle Santa Catalina, en el fraccionamiento Colinas de las Águilas y el fraccionamiento Rancho del Sol. En su pronóstico meteorológico, las autoridades zapopanas señalan que este domingo se prevé que la probabilidad de chubascos y lluvias ligeras a moderadas aumente durante la tarde-noche en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB