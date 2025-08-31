Domingo, 31 de Agosto 2025

Jalisco

Esto costará el Gas LP en la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre

Los precios varían según el municipio y se actualizan cada semana

Por: Sergio Alejandro Velázquez

Se recomienda a la población consultar de forma regular las tarifas correspondientes a su localidad. EL INFORMADOR/ARCHIVO

La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó las tarifas máximas del gas licuado de petróleo (Gas LP) que estarán vigentes en Jalisco del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2025. Los precios varían según el municipio y se actualizan cada semana con el propósito de proteger la economía de las familias y promover un mercado energético más transparente.

Estos ajustes semanales buscan garantizar que los consumidores paguen montos justos por el combustible. Por ello, se recomienda a la población consultar de forma regular las tarifas correspondientes a su localidad, como parte de una estrategia para fortalecer la supervisión y asegurar mayor equidad en el sector.

Costos del Gas LP en Jalisco del 31 de agosto al 6 de septiembre

Lagos de Moreno

  • Precio por kilogramo más IVA: $20.42
  • Precio por litro más IVA: $11.02

Puerto Vallarta

  • Precio por kilogramo más IVA: $20.80
  • Precio por litro más IVA: $11.23

El Salto 

  • Precio por kilogramo más IVA: $19.96
  • Precio por litro más IVA: $10.78

Guadalajara

  • Precio por kilogramo más IVA: $29.96
  • Precio por litro más IVA: $10.78

Tonalá

  • Precio por kilogramo más IVA: $20.39
  • Precio por litro más IVA: $11.01

Tlaquepaque

  • Precio por kilogramo más IVA: $29.96
  • Precio por litro más IVA: $10.78

Tlajomulco

  • Precio por kilogramo más IVA: $19.96
  • Precio por litro más IVA: $10.78

Zapopan 

  • Precio por kilogramo más IVA: $19.96
  • Precio por litro más IVA: $10.78

Zapotlán

  • Precio por kilogramo más IVA: $20.09
  • Precio por litro más IVA: $10.85

Zapotlanejo

  • Precio por kilogramo más IVA: $20.76
  • Precio por litro más IVA: $11.21

Es importante que los consumidores verifiquen que los precios aplicados por los distribuidores no excedan los límites establecidos por la CNE

En caso de detectar cobros excesivos o cualquier otra anomalía en la venta y distribución del Gas LP, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pone a disposición el correo electrónico denunciasgaslp@profeco.gob.mx y el número de WhatsApp 55 4365 2339 para recibir quejas relacionadas.

SV

