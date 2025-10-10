Tigre de bengala decomisado en Villa Hidalgo llega a Tlajomulco

Este viernes el ayuntamiento de Tlajomulco confirmó la llegada al municipio del ejemplar de tigre de bengala bebé que fue decomisado en días pasados en Villa Hidalgo, Jalisco.

El ejemplar llegó a la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco (URFST), misma que se encargará de su resguardo temporal.

Se trata de una hembra de Panthera tigris (tigre), de aproximadamente cinco meses de edad , asegurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), luego de haber sido encontrada por elementos de la Policía Regional adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado durante sus patrullajes en aquel municipio.

El animal fue canalizado a esta dependencia municipal para que permanezca a su cuidado mientras se determina su situación legal.

ESPECIAL / UNASAM

"Una vez recibido por los especialistas, el ejemplar fue trasladado al Centro Integral Veterinario Jardines para realizar una valoración médica completa, mediante estudios radiográficos, química sanguínea y biometría hemática, con el propósito de conocer su estado general de salud", señaló la unidad a través de un comunicado.

De acuerdo con Luis Alberto Cayo Cervantes, director de la Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal de Tlajomulco (UNASAM) , "el ejemplar presentó una leve deshidratación y bajo nivel de anemia, que todavía no es de gravedad, por lo que se inició con el protocolo médico para que recupere los niveles normales de plaquetas".

Agregó que "se encuentra en aparentes buenas condiciones, sin embargo, estamos en espera de más resultados del laboratorio para tener un diagnóstico preciso del ejemplar".

El felino permanecerá bajo observación y cuidados veterinarios en las instalaciones de la URFST, como colaboración institucional durante tiempo indefinido, hasta que las autoridades correspondientes determinen su destino final, añadió la UNASAM.

Por último, la Unidad hizo un llamado a la población para que, en caso de detectar ejemplares de fauna silvestre lesionados o en condición de vulnerabilidad dentro de zonas urbanas, se comuniquen al número de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco al 33 31 38 30 98, con el fin de brindarles la atención adecuada y favorecer su reintegración a la vida libre.

Saber más:

El tigre de bengala es especie en peligro de extinción , y protegida por el apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites).

