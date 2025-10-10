Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 10 de octubre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 10 de octubre determina que estará con lluvia moderada con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 80%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Lunes 13 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 14 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Miércoles 15 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Jueves 16 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

