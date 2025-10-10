DIF Jalisco impulsa campaña de adopciones de niñas, niños y adolescentes

Con el objetivo de poder otorgar el derecho a una Niña, Niño o Adolescente (NNA) institucionalizado de tener una familia, el Sistema DIF Jalisco dio arranque a la campaña de difusión "Elige Amar, Elige compartir", en busca de sensibilizar a las personas y las familias sobre la importancia de la adopción e informar sobre el proceso a seguir para convertirse en una familia adoptiva.

Maye Villa de Lemus, Presidenta del Sistema DIF Jalisco, hizo un llamado a las y los jaliscienses que quieren adoptar a una niña, niño o adolescente, a que se acerquen a conocer el proceso y los detalles para dar una familia a una persona que tiene derecho a ella y que es capaz de aportar amor y felicidad a la sociedad.

Reiteró que en DIF Jalisco el compromiso es acompañarlos en todo el proceso, priorizando el enfoque de las NNA, y pidió la confianza de las y los interesados.

"Tenemos que ver la adopción como un acto de amor, de cuidado y abrir el corazón, no como un acto de compasión ni mucho menos. Adoptar es amar y entregar la vida por el otro. Queremos que confíen en nosotros, el Sistema DIF Jalisco los toma de la mano y no los suelta, sigamos construyendo familias, cuidando infancias y demostrando que cuando el corazón se pone al centro, la vida se llena de luz y bienestar para los demás", destacó Villa de Lemus.

Diana Vargas Salomón, Directora General del Sistema DIF Jalisco, señaló que en el estado el promedio de estancia de las niñas, niños y adolescentes institucionalizados en las casas hogar y albergues es de 5.8 años, mientras que la media nacional es de 3.2 años.

Con la campaña se informa a toda la República Mexicana que las infancias institucionalizadas pueden formar parte de una familia de adopción.

"Lo que queremos es inspirar a las familias a iniciar procesos de adopción, tenemos historias increíbles que dan cuenta de cómo sí se logran", expresó Vargas Salomón.

Añadió que también se ampliará la visión de la adopción que incluye a niñas, niños y adolescentes mayores de ocho años; se informará sobre los requisitos y el proceso legal de la adopción, la promoción de los talleres y capacitación, así como la difusión de los casos de éxito.

En lo que va del año, dieron a conocer las autoridades en la materia, se ha logrado colocar a 92 niñas, niños y adolescentes con una familia adoptiva, de un total de 86 sentencias de adopción.

El organismo asistencial, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), trabaja en coordinación con los municipios para promover este procedimiento en el interior del estado a través de los Sistemas DIF municipales y las Delegaciones Institucionales, con el objetivo de invitar a las personas a abrirse a la adopción de menores institucionalizados.

Los aspectos legales y emocionales son tomados en cuenta en este proceso, donde, a través de talleres y otras herramientas, se prepara el entorno para que se concrete la adopción.

Sandra Paola Trelles Rivas, Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, resaltó que todos los procesos de adopción se realizan únicamente en la PPNNA o en las 41 delegaciones institucionales que existen en los municipios de Jalisco.

La PPNNA tiene registrados en centros de Asistencia Social de la Zona Metropolitana de Guadalajara y el interior del Estado a 99 niñas, niños y adolescentes institucionalizados, en un rango de edad de 5 a 17 años de edad. Sin embargo, de acuerdo con Diana Vargas Salomón, lo ideal sería tener más de tres mil familias en Jalisco para lograr que todas las infancias en condiciones de ser adoptados o formar parte de una familia de acogida puedan ser parte de un núcleo que les brinde amor y cuidados.

No existe un perfil único de adopción

Para comenzar con el proceso de asignación de una persona menor de edad, es necesario solicitar asesoría y hacer la solicitud en la PPNNA o en cualquier delegación institucional, asistir al taller de certificación, realizar valoraciones psicológicas y de trabajo social y finalmente, si son favorables para adopción, se les entrega el Certificado de Idoneidad.

La familia debe completar los requisitos, sin embargo, señalaron las autoridades estatales, no existe un perfil único de madres y/o padres adoptivos; es decir, la persona con el deseo de adoptar y que complete el proceso, puede ser considerada para la adopción, sin importar su estado civil, pudiendo tratarse incluso de familias homoparentales o monoparentales.

"El Sistema DIF acerca las herramientas a las personas y constata si hay condiciones para atender a la niña, niño o adolescente en condiciones de ser adoptado, pero el proceso de acercamiento entre las partes debe ser natural", señaló el organismo.

Para mayores informes, las personas pueden acudir a la Dirección de Custodia, Tutela y Adopciones, o llamar al 33 3030 8200, extensiones 7016 y 7324 de 8:00 a 16:00 horas, así como escribir al correo electrónico adopciones@difjalisco.gob.mx o visitar el sitio web https://vivirenfamilia.difjalisco.gob.mx/.

YC