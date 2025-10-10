Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta tropical “Raymond” —que se desplaza paralela a las costas de Guerrero y Michoacán—; la tormenta tropical “Priscilla” frente a la costa oeste de Baja California Sur y la aproximación de una onda tropical a la península de Yucatán, traerán lluvias intensas —de 75 a 150 mm— en la zona sur y costera de Jalisco, Colima, la costa de Michoacán y el suroeste de Guerrero. Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara se registra la caída de fuerte lluvia en horas de la tarde.En la ciudad de Guadalajara, el cielo estará muy nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y los 17 grados centígrados, junto a ráfagas de viento Sureste que correrán a 55 km/h. Hoy, también se reporta la caída de tormenta en el 80% de su región —con una acumulación de agua de 2.3 milímetros— en punto de la madrugada:El SMN reportó que, a las 06:00 horas, el centro de la tormenta tropical “Raymond” se localizó a 95 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, en Michoacán, y a 265 km al oeste de Zihuatanejo, en Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h, rachas de 110 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 km/h. Con información del SMN, IAM, y Meteored.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO