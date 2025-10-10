Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta tropical “Raymond” —que se desplaza paralela a las costas de Guerrero y Michoacán—; la tormenta tropical “Priscilla” frente a la costa oeste de Baja California Sur y la aproximación de una onda tropical a la península de Yucatán, traerán lluvias intensas —de 75 a 150 mm— en la zona sur y costera de Jalisco, Colima, la costa de Michoacán y el suroeste de Guerrero. Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara se registra la caída de fuerte lluvia en horas de la tarde.

A esta lloverá hoy,10 de octubre, en Guadalajara

En la ciudad de Guadalajara, el cielo estará muy nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y los 17 grados centígrados, junto a ráfagas de viento Sureste que correrán a 55 km/h. Hoy, también se reporta la caída de tormenta en el 80% de su región —con una acumulación de agua de 2.3 milímetros— en punto de la madrugada:

01:00 a 03:00 PM Lluvia (100%) Acumulación de agua de 1.7 milímetros 05:00 a 07:00 PM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.4 milímetros 08:00 PM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.2 milímetros

¿Dónde se halla el posible ciclón tropical “Raymond”?

El SMN reportó que, a las 06:00 horas, el centro de la tormenta tropical “Raymond” se localizó a 95 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, en Michoacán, y a 265 km al oeste de Zihuatanejo, en Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h, rachas de 110 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO