La embarcación "Marigalante", uno de los principales atractivos turísticos de Puerto Vallarta, se hundió esta tarde luego de fallas que provocaron que se inundara y posteriormente, se hundiera.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que la embarcación presentó fallas en una de sus bombas de achique a la altura de Mismaloya, en el municipio antes mencionado.

Las fallas provocaron un aumento de aproximadamente 1.5 metros en el nivel del agua dentro de la embarcación.

Por lo tanto, los oficiales estatales, en conjunto con Protección Civil de Puerto Vallarta y de la Secretaría de Marina, regresaron al embarcadero que presentó una segunda falla, por lo que el personal, en conjunto con las diferentes dependencias, realizó maniobras con bombas de achique para extraer el agua.

Al no lograr estabilizar la embarcación, se tomó la decisión de evacuar a las personas a la altura de Playa Camarones, hundiéndose la embarcación. Los tripulantes fueron auxiliados y evacuados sin novedades o reportes de lesiones o afectaciones para ellos. En total, eran 9 personas las que lo tripulaban.

La corporación estatal descartó que este incidente esté relacionado con la Tormenta Tropical "Raymond".

Y aunque no tuvo relación con el ciclón, la autoridad estatal emitió recomendaciones como la suspensión de navegación a partir de las 14:00 horas, tanto en Puerto Vallarta como en la Región Costa Norte en general, donde la Capitanía de Puerto ha determinado la suspensión total de la navegación para todo tipo de embarcaciones, incluyendo pesca, turismo y recreativas.

