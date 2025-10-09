Jueves, 09 de Octubre 2025

Gente Bien | Aniversario Informador

El Informador inicia una nueva etapa con la moderna imprenta "Doña Stella"

108 Años de El Informador: La labor continúa

Por: Aracely Aguilera

108 Aniversario de El Informador y la nueva prensa “Doña Stella”. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

Vanessa Larrazábal y Juan Carlos Álvarez del Castillo Barragán. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Tonatiuh Bravo Padilla. GENTE BIEN JALISCO / 108 Aniversario de El Informador y la nueva prensa “Doña Stella”

Carlos Álvarez del Castillo Gregory, Juan José Frangie, Verónica Delgadillo García, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, Pablo Lemus Navarro y Juan Carlos Álvarez del Castillo Barragán. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

Pablo Lemus Navarro. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Gustavo Santoscoy. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Maye Villa y Martha Leaño. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

José Pérez Ramírez. GENTE BIEN JALISCO / 108 Aniversario de El Informador y la nueva prensa “Doña Stella”

Gaby Cárdenas. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

Diego Petersen. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Arturo Ramos. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

Arturo Navarro. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Carlos Álvarez del Castillo Gregory y Gaby Moreno. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Héctor Cruz, Fernando Ibarra y Jaime Orendain. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

Mundo Amutio. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Mauro Garza. GENTE BIEN JALISCO / 108 Aniversario de El Informador y la nueva prensa “Doña Stella”.

Susana Delfín y Carmen Álvarez del Castillo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

108 Aniversario de El Informador y la nueva prensa “Doña Stella”. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

Juan Arturo Covarrubias. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Juan José Frangie, Martha Moragrega, Verónica Delgadillo García y Josefina Barragán. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

El Informador celebra una nueva etapa con la llegada de una moderna imprenta llamada “Doña Stella”, nombrada así en honor a la señora Stella Gregory, madre del director general de este diario, el señor Carlos Álvarez del Castillo Gregory, quien fue clave para el crecimiento del periódico, además de ser una gran lectora y crítica.

A este logro se suman los 108 años del compromiso de El Informador que sigue escribiendo la historia junto con los jaliscienses, siempre acompañándolos en los acontecimientos más importantes de la ciudad. Positivo, constructivo y orientador, El Informador tendrá la oportunidad de tener una mayor versatilidad con esta imprenta y de la que vendrán grandes proyectos.

Directivos de esta casa editorial, invitados especiales, empresarios y autoridades, asistieron a la puesta en marcha de esta nueva prensa, que fue bendecida por el padre Armando González Escoto. Más tarde, disfrutaron de una comida y felicitaron a la familia Álvarez del Castillo por este logro.

Evento: 108 Aniversario de El Informador y la nueva prensa “Doña Stella”.

Fecha: Viernes 3 de octubre.

