El Informador celebra una nueva etapa con la llegada de una moderna imprenta llamada “Doña Stella”, nombrada así en honor a la señora Stella Gregory, madre del director general de este diario, el señor Carlos Álvarez del Castillo Gregory, quien fue clave para el crecimiento del periódico, además de ser una gran lectora y crítica.

A este logro se suman los 108 años del compromiso de El Informador que sigue escribiendo la historia junto con los jaliscienses, siempre acompañándolos en los acontecimientos más importantes de la ciudad. Positivo, constructivo y orientador, El Informador tendrá la oportunidad de tener una mayor versatilidad con esta imprenta y de la que vendrán grandes proyectos.

Directivos de esta casa editorial, invitados especiales, empresarios y autoridades, asistieron a la puesta en marcha de esta nueva prensa, que fue bendecida por el padre Armando González Escoto. Más tarde, disfrutaron de una comida y felicitaron a la familia Álvarez del Castillo por este logro.

Evento: 108 Aniversario de El Informador y la nueva prensa “Doña Stella”. Fecha: Viernes 3 de octubre.

