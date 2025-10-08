Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el miércoles 8 de octubre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este miércoles 8 de octubre prevé que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 55%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

