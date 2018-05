Tiene Miguel Castro el "día más triste" de su campaña

Luego de lamentar la muerte de niños en hechos de violencia, el candidato del PRI al gobierno de Jalisco, Miguel Castro Reynoso, afirmó que este viernes fue el día más triste de su campaña y llamó a la unidad para recuperar la paz y la tranquilidad en el estado. En una reunión con ganaderos, el abanderado priista dijo que se debe poner al centro del diálogo el tema de la paz y construir condiciones para recuperar la tranquilidad para todos.

"Hoy yo me siento muy triste, seguramente es el día más triste de mi campaña, el día de ayer murió otro bebé a causa de una situación de violencia. Tengo una mezcla de coraje e indignación, no es posible que sigamos viviendo situaciones de violencia como las que estamos viviendo en este momento. Mientras aquí estamos nosotros hay personas que, derivada de esta situación de violencia, se están debatiendo entre la vida y la muerte. No podemos acostumbrarnos a vivir en una situación de violencia permanente", sentenció.

El aspirante aseveró que la campaña no se trata de un pleito entre candidatos y llamó a que todas las partes hagan lo que les toca en el tema de seguridad, pues dijo que finalmente lo que pide la gente a las actuales y futuras autoridades es recuperar la seguridad.

Por otra parte, el priista prometió a los integrantes del consejo consultivo de la Unión Ganadera escucharlos y trabajar con ellos para apoyar al sector. Aseguró que en el primer mes de su gobierno reestablecerá el Consejo Técnico de Ganadería y reforzar la operación del Comité de Fomento y Producción Pecuaria. Planteó impulsar reformas y acciones contra el abigeato y robo de maquinaria; además de proyectar cambios en los programas de apoyos para que sí lleguen a los campesinos, ganaderos y lecheros que los necesitan.

"Sé que hay pendientes con el tema del rastro TIF, que hay pendientes con el tema de las secadoras de leche y que hay retos importantes de cara al corto y al mediano plazo para que en las diferente regiones cuenten con la infraestructura necesaria, para poder darle un valor agregado al ganado y para poder darle un valor agregado a la leche y que esto nos ayude a que ustedes, sus representados y las familias de todos tengan mejores opciones y mejores condiciones para poder salir adelante", añadió.

Castro Reynoso calificó como clave atender la problemática del sector pues dijo que el sustento económico de aproximadamente 800 mil jaliscienses depende directa o indirectamente del campo y la ganadería.

JA