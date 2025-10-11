La semana pasada, la Comisaría de Seguridad de Zapopan logró la detención de cinco sujetos por distintos hechos delictivos ocurridos durante la semana del 5 al 10 de octubre. A continuación te contamos el recuento de las acciones más destacadas en el tema de seguridad en la última semana.

En la colonia Lomas del Seminario, dos sujetos masculinos fueron detenidos por portar un arma de fuego al parecer calibre .32 milímetros y un inhibidor de señal. Los hechos ocurrieron en un recorrido de vigilancia de oficiales de la Policía de Zapopan sobre los cruces de las calles San Juan Bosco y Doctores.

Los dos sujetos mencionados, al percatarse de la presencia de elementos, mostraron una actitud evasiva e intentaron darse a la fuga. Sin embargo, fueron detenidos y tras el registro preventivo correspondiente, los sujetos de 20 y 16 años de edad fueron remitidos ante el agente del Ministerio Público.

Por otro lado, en la colonia Los Pinos, elementos de la Policía de Zapopan detuvieron a dos sujetos de 19 y 28 años de edad por portar un arma de fuego hechiza al parecer calibre .28 milímetros. Además, les fueron asegurados varios envoltorios plásticos con una sustancia granulada con las características de la droga conocida como cristal.

Por último, oficiales lograron la detención de un sujeto de 72 años de edad, señalado por haber agredido momentos antes a una persona con un arma punzocortante en calles de la colonia Zapopan Centro. La agresión habría ocurrido durante una riña; posteriormente el sujeto fue señalado como el presunto agresor.

Las cinco detenciones fueron incluidas en un video que muestra lo más destacado en los operativos de la organización gubernamental en la última semana.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB