Miguel Castro convoca a profesionistas a analizar sus planes de gobierno

La participación de los profesionistas del estado es necesaria para la elaboración y análisis de los planes de gobierno y la toma de decisiones, señaló Miguel Castro Reynoso, candidato a la gubernatura del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El priista participó en un foro con profesionistas, quienes le plantearon necesidades como el fortalecimiento de la educación, impulso en obras de infraestructura, seguridad, el mejoramiento en el sector salud y del campo



"Me preocupa la desigualdad, la corrupción e impunidad, me preocupa la ignorancia y sobre manera que no hagamos un compromiso a partir de qué gente capacitada y con trayectoria esté en un cargo público, estoy totalmente convencido que la educación es un factor transformador de la sociedad y quiero gobernar para poder tomar decisiones en materia educativa que nos permita que la gente en Jalisco tenga más alternativas de formación y desarrollo", comentó.



Castro Reynoso afirmó que la coordinación entre el gobierno, profesionistas y la sociedad civil organizada, será clave en su proyecto al frente de la administración estatal.



El candidato del PRI recibió un reconocimiento de la Federación nacional de profesionales y técnicos en Jalisco, con la medalla al mérito Juan Gil Preciado, para reconocer su labor profesional y de ejercicio responsable en la política.

