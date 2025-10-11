El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) registrará lluvia dispersa este sábado 11 de octubre, de acuerdo al pronóstico. Aquí los detalles:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, y fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán; las lluvias antes mencionadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento; así como reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana, ambiente templado a cálido y durante la tarde ambiente caluroso en la región. Viento del sur y suroeste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Nayarit y Jalisco, y viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en Colima y Michoacán. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Nayarit y Jalisco (costa norte) y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Colima y Michoacán.

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé este día para Guadalajara combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto. No se descarta la probabilidad de alguna lluvia dispersa o chubasco puntual por la tarde y hacia la noche. La temperatura máxima oscilará entre los 27-30 °C y la mínima entre los 16-19 °C.

Lluvia en Guadalajara

Hoy 3% de probabilidad de lluvia 27 -- 17 °C Domingo 23% de probabilidad de lluvia 27 -- 17 °C Lunes 14% de probabilidad de lluvia 28 -- 17 °C

Clima nacional

Canales de baja presión al interior del país, en combinación con humedad entrante asociada con una zona de baja presión al sur de las costas de México, ocasionarán lluvias fuertes a intensas en el oriente, sur y Península de Yucatán. Moderadas a fuertes en el centro y occidente.

Por otro lado, la tormenta tropical "Priscilla" seguirá favoreciendo el oleaje alto y rachas de viento fuerte en la costa oeste de la Península de Baja California.

Jalisco, con cielo parcialmente cubierto y lluvia a lo largo de estado. Mayor probabilidad de lluvia al oriente del mismo. El AMG con algunos episodios de lluvia dispersa en horas de la tarde.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

