Choque en la colonia Aldama Tetlán deja dos lesionados

Elementos de Bomberos de Guadalajara trabajaron en la extracción de los lesionados y en el saneamiento posterior de la zona

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Oficiales de la base 4 y base 1 debieron implementar maniobras de extracción luego de que uno de los sujetos quedara prensado. ESPECIAL / FACEBOOK Protección Civil y Bomberos Gdl

Durante la madrugada de este sábado 11 de octubre, oficiales de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara se movilizaron para atender un choque ocurrido en la colonia Aldama Tetlán dentro del municipio.

En el sitio se pudo constatar que un vehículo con conductor y pasajero impactó un poste de concreto. El automóvil, además de los daños sufridos por la colisión, quedó debajo de cableado eléctrico con flujo de corriente, por lo que fueron necesarias varias maniobras para minimizar riesgos antes de poder rescatar a los accidentados.

Oficiales de la base 4 y base 1 debieron implementar maniobras de extracción luego de que uno de los hombres fuese prensado por las condiciones del choque y el estado del automóvil.

Tras la completa extracción de los dos sujetos, los hombres fueron trasladados por Servicios Médicos Municipales, uno en estado de salud regular y el otro en condición grave.

Bomberos de Guadalajara trabajaron en coordinación con técnicos de Comisión Federal de Electricidad (CFE) para lograr el saneamiento de la zona y del tendido de cables eléctricos.

