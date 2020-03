Solo unos 100 niños fueron a la Escuela Urbana 178

De los 18 maestros que dan clases en la escuela primaria Urbana 178 Tomás Escobedo, diez son maestras y siete de ellas decidieron no asistir este lunes 9 de marzo como parte de "Un día sin mujeres", por lo que de los 800 infantes que conforman estudian en el turno matutino, acaso un centenar asistió.

Las profesoras debieron anunciar su decisión desde la semana pasada a fin de informar a los padres de familia de los grupos sin maestras que no tendrían clases para que no mandaran a sus niños, aunque en aquellos casos donde los padres se vieran obligados a mandarlos, los acomodarían en otro grupo, pero esto no ocurrió.

Luis Federico Ayón Hernández, director de la escuela ubicada en la colonia Monumental de Guadalajara, explicó que todas aquellas maestras o niñas que faltaran podían hacerlo con toda libertad pues su falta estaba justificada. "Es una causa noble, entiendo que ellas asumen que es la voz de las que ya no están".

Tuvimos una muy mala asistencia, creo que tenemos cien niños a lo mucho

Sin embargo, en los salones con maestros que sí tuvieron clases las niñas también podían faltar, por lo que a mayoría no llegó. "Son 800 niños nuestra población escolar, tuvimos una muy mala asistencia, creo que tenemos cien niños a lo mucho, de niñas, hay como 30 o 40 niñas".

Edaena Hernández Figueroa, una de las tres maestras que sí decidieron ir, justificó que su asistencia obedeció a que cree que la medida de hacer un paro no resolverá la violencia. Sin embargo, en su salón solo fueron un niño y una niña, de los 37 alumnos que tiene.

En su opinión, se debe hacer más desde casa y la escuela para fomentar el respeto entre niños y niñas. "Precisamente esta semana vamos a hablar de las responsabilidades en casa, que todos debemos de colaborar en el quehacer, tanto lo pueden hacer las niñas como los niños".

Otra medida, dijo, es que el gobierno actúe cuando las mujeres denuncian que han sido violentadas, y no importan los medios, incluso la pena de muerte a los feminicidas.

Aída Ramírez, una de las madres que llevó a su hijo, consideró que en el caso de las escuelas se podía hacer más con clases para prevenir la violencia que al dejar de asistir. "Traje a mis hijos y voy a continuar con mis actividades porque no se soluciona de esa manera".

Hay que enseñarles que tienen que cumplir con su escuela

Iris Anaí Pérez llevó también a su hija puesto que debe cumplir con sus obligaciones. "Desde ahorita hay que enseñarles a nuestros hijos que ella tiene que cumplir con su escuela y que yo tengo que cumplir con mi trabajo, tiene que ser un hábito para que sea mejor cuando sea grande".

Ya muy tarde, Angélica llegó corriendo con su hija, quien se fue derechito a su salón. "Es que se le olvidó su estuche, lo dejó el viernes", por lo que ya con sus plumas y colores, se reunió de vuelta con su madre, quien sí tendrá trabajo este día, aunque en su estética. "Trabajo por mi cuenta, como muchas no van a asistir a su trabajo, pues me salió trabajo y voy a aprovechar".

Aunque también manifestó que un paro de mujeres no resolverá la violencia, consideró que se debe respetar la decisión de aquellas que desaparecieron este lunes.