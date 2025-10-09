Lo que el caso Omar Bravo nos obliga a mirar

Hay algo positivo en el impacto mediático de la acusación por abuso sexual infantil contra el ex futbolista Omar Bravo: nos permite hablar de este grave problema.

Es un delito muy difícil de detectar. El 95% de los agresores son conocidos de la víctima y en el 75% de los casos son familiares. Y el 70% ocurre en casa (no distingue clases sociales).

Sólo 1 de cada 10 niños lo habla.

En el caso de Bravo, la víctima pertenecía a su círculo familiar y ella grabó la agresión para acreditar su denuncia, según declaró el abogado de la menor en una entrevista.

Los datos que compartí son de Fundación PAS, una asociación en Jalisco creada desde 2010 que promueve la educación para prevenir el abuso sexual infantil dirigida a niños, niñas, padres, maestros y personas tutoras.

Su video de presentación es conmovedor. Los directivos explican el objetivo de la fundación y las consecuencias de este ilícito. Y en el colofón cada uno revela que es un sobreviviente de abuso sexual infantil.

Los materiales didácticos de su web (fundacionpas.org) son simplemente extraordinarios y completísimos.

Tienen una plataforma educativa (educacionpas.org) en donde promueven un modelo de blindaje contra el abuso sexual infantil.

Brindan capacitación y acompañamiento profesional a víctimas y familias.

Hay un curso en línea en 13 lecciones para que niños y niñas de 6 a 13 años aprendan a cuidar su cuerpo. Algunos videos de los módulos tienen más de un millón de reproducciones.

También ofrecen un programa denominado Escáner dirigido a mamás y papás. Allí comparten información sobre educación sexual, herramientas de comunicación asertiva y escucha activa para prevenir y detectar el abuso sexual infantil en el entorno familiar.

En entregas pasadas compartí que el abuso sexual en Jalisco registra un alza preocupante. Entre 2020 y 2024 pasó de 6 a 14 denuncias diarias en promedio.

Esta es una de las cinco experiencias más traumáticas -indica la Fundación PAS- que una persona puede vivir además de una guerra, un campo de concentración, un secuestro y un desastre natural. México es uno de los países con mayor producción de pornografía infantil en el mundo.

Decidí escribir sobre este tema pensando en responder una pregunta: ¿Cómo prevenir y detectar el abuso sexual infantil?

Platiqué con Alma Gabriela Rojas, coordinadora del área de Prevención de Fundación PAS. Me explicó y ofreció consejos muy interesantes que te comparto mañana.

