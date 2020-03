Baja clientela en supermercados de Guadalajara con paro de mujeres

Pasillos y estacionamientos de supermercados en Guadalajara lucieron semivacíos el mediodía de este lunes. En un recorrido realizado en establecimientos ubicados en las avenidas 16 de Septiembre y Ávila Camacho, se observó baja afluencia de clientela.

"Si se ha notado (el paro), hoy hay menos gente. Los lunes siempre baja la gente en comparación con el fin de semana, pero hoy sí está más lento que lo normal", comentó Pedro, cajero de la tienda de autoservicio.

Una de las empleadas, que prefirió no dar su nombre, explicó que en su caso como personal de limpieza no trabaja directamente para la tienda de autoservicio sino para una compañía que ofrece servicios de limpieza, por lo que no se les dio la alternativa de faltar.

"A mi no me dijeron nada, trabajamos normal ayer y hoy; para mi es mi semana normal. En la tienda si se nota menos gente, ha habido menos movimiento hasta ahorita", relató.

En farmacias del Centro de Guadalajara también se observó baja afluencia de clientela, Martha, una de las empleadas, comentó que su jefe les comunicó que si podían faltar; dijo que ella prefirió acudir pues en su tienda la mayoría de la plantilla son mujeres.

"En esta sucursal somos casi puras mujeres, sólo hay un cajero y un gerente; preferimos venir porque pues es nuestro trabajo y podemos protestar trabajando", platicó la empleada que portaba un lazo morado colgado en su uniforme.

SR