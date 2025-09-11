Esta mañana se registró un nuevo socavón en la ciudad. El hundimiento, que mide cinco metros de profundidad por ocho de longitud, y se abrió en la Avenida Reyes Heroles en la Colonia El Rosario, en los límites de Guadalajara y Tlaquepaque.

"A raíz de la tormenta de la noche, el socavón colapsó. Hay infraestructura del SIAPA, de cableras y de alumbrados, todo esto se colapsó" , explicó un empleado de Obras Públicas.

Vecinos de la zona reportaron desde la madrugada este hoyo, por lo que procedieron a poner piedras para evitar que vehículos cayeran.

Te puede interesar: En Grito de Independencia, 2 mil policías brindarán seguridad

De acuerdo con el entrevistado, el socavón es producto de las intensas lluvias registradas en los últimos días. Los vecinos indicaron que debajo del socavón pasa el agua del Cerro del Cuatro.

"Ahorita se está monitoreando que daño ocasionó a las infraestructuras, hay líneas pluviales que cruzan del otro extremo y captan las aguas del cerro y convergen en el sitio y es lo que estamos revisando para determinar las acciones que va a hacer cada dependencia", explicó.

La CFE desenergetizó la zona para que el SIAPA pudiera intervenir y reparar el socavón y comenzaron los trabajos de limpieza de maleza. "Vamos empezando a limpiar, a sacar las losas que están dentro del socavón y sanear el espacio para que cada quien haga su chamba", añadió.

Por el momento se mantiene cerrada la circulación por la avenida en el sentido Oriente a Poniente y se habilitó el carril de Poniente a Oriente en dos sentidos.

En la zona trabajan autoridades del municipio de Guadalajara, del SIAPA, Comisión Federal de Electricidad y Obras Públicas, Policía Vial, entre otras. Una vez que terminen de limpiar la zona y evaluar los daños, se comenzarán con las reparaciones, las cuales se espera se hagan a partir de mañana.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

