De cara al evento del Grito de Independencia y el espectáculo musical que se llevará a cabo el próximo lunes en la zona Centro de Guadalajara, alrededor de dos mil policías brindarán seguridad a sus asistentes.

Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, quien señaló la cifra de agentes corresponde a un operativo Interinstitucional entre la Comisaría de Guadalajara, Policía Vial, la Policía Estatal, la Sedena y la Guardia Nacional, a fin de salvaguardar a quienes acudan a este evento y coordinar las entradas, salidas y cierres viales.

"En un segundo filtro de seguridad será desplegado personal en 25 motocicletas y 10 patrullas que se suman a la vigilancia, y que mantendrán el apoyo a la Policía Metropolitana y la Policía de Guadalajara, así como de la Defensa (Sedena) y de la Guardia Nacional" , señaló Juan Pablo Hernández.

El secretario destacó que además se implementará un cerco de seguridad entre Independencia y Juárez, en torno a la Cruz de Plazas, para impedir el ingreso de objetos y artículos indebidos, como punzocortantes, alcohol o pirotecnia, entre otros, que puedan poner en riesgo a la ciudadanía.

Además, añadió el secretario, en coordinación de la Policía Estatal y las policías municipales, también se implementarán operativos de seguridad y vigilancia en las ciudades medias y pueblos mágicos, donde también se replicará el "Grito de Independencia" y que suelen incrementar su turismo durante esta fecha cívica.

Entre los que tendrán mayor vigilancia se encuentran Puerto Vallarta, Ajijic, Tequila, Lagos de Moreno y Mazamitla.

Por último, instó a la ciudadanía a no realizar disparos al aire, puesto que esto no solo constituye un delito, sino que además pone en riesgo la vida de las demás personas a causa de las balas perdidas.

