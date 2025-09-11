Rutas de camiones que podrían presentar retrasos por obras en Adolf B. Horn

El día de ayer arrancaron las obras para la renovación de infraestructura vial e hidrosanitaria en la avenida Adolf B. Horn, en el territorio que corresponde a Tlajomulco de Zúñiga. En este escenario, las autoridades del municipio dieron a conocer las rutas de camiones que podrían presentar retrasos.

De acuerdo con el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez, estos trabajos tienen el propósito de prevenir una situación similar a la acaecida el pasado lunes, cuando el desbordamiento del Arroyo Seco provocó la inundación de un gran tramo de la avenida, dejando afectaciones en viviendas y negocios.

Ante la gravedad de los hechos, el Comité de Emergencias de Tlajomulco aprobó la declaratoria de emergencia, misma que fue remitida a la Unidad Estatal de Protección Civil para su validación y la activación de los protocolos correspondientes.

Con una inversión de 230 millones de pesos por parte del Gobierno de Tlajomulco y 80 millones aportados por el Gobierno de Jalisco, los trabajos en Adolf Horn, una de las principales arterias del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), contemplan la pavimentación con concreto hidráulico y la modernización de las redes de agua y drenaje, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir riesgos de inundación en la zona.

“Es una solución sanitaria e hidráulica y, aprovechando que vamos a cambiar toda la infraestructura inducida, toda la tubería, vamos a meter concreto hidráulico y ya no tener que darle mantenimiento rutinario a esta zona. La idea es evitar bacheo constante, complicaciones viales y afectaciones durante el temporal. Vamos a hacerlo de raíz: renovar con concreto hidráulico, modernizar la iluminación y construir banquetas incluyentes”, explicó el director de Obras Públicas de Tlajomulco, Celso de Jesús Álvarez.

¿Qué rutas de camiones serán afectadas por obras en Adolf B. Horn?

De acuerdo con las autoridades, las rutas de transporte público que podrían presentar retrasos durante la ejecución de la obra son:

A19

A21

A21 Arvento

C41

C77

C103

C111

C111 Robles

C111 V3 Chulavista

C113 Valle Dorado

C113 Aqua

T13D Iteso

MP-A05

En este escenario, se realiza un atento llamado a la ciudadanía a anticipar tiempos de traslado.

Además, se recomendó a los automovilistas optar por las siguientes rutas alternas, debido a que los trabajos implicarán ajustes temporales en la circulación:

Avenida Jesús Michel González

Camino Real a Agua Amarilla

Avenida Concepción

Prolongación Primero de Mayo

Antigua Carretera a Chapala

