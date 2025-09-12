Aplican contraflujo en Adolf B. Horn: conoce los detalles y rutas alternas

El Gobierno de Tlajomulco informó que, con motivo de la obra de Renovación de la Infraestructura Vial e Hidrosanitaria en Av. Adolf B. Horn, se implementó un contraflujo vial en el tramo comprendido entre las vías del ferrocarril y la calle Pípila, con el objetivo de mantener la circulación en ambos sentidos mientras se realizan los trabajos de rehabilitación.

Durante la fase matutina, de 5:00 a.m. a 4:00 p.m., se habilita un carril hacia Av. Concepción y dos carriles hacia Anillo Periférico; mientras que en la fase vespertina, de 4:00 p.m. a 5:00 a.m., se disponen dos carriles hacia Av. Concepción y uno hacia Anillo Periférico.

Para reducir las complicaciones viales, se han habilitado rutas alternas, como la Calle Dr. Pedro Juan Mirassou - Camino Real a Agua Amarilla - Av. Jesús Michel González, y Av. Concepción - Prol. 1ro de Mayo - Antigua Carretera a Chapala.

Los trabajos incluyen pavimentación con concreto hidráulico, renovación de redes sanitarias y pluviales, construcción de camellón, incorporación de alumbrado, señalamiento horizontal y vertical, colocación de vegetación y cruceros seguros, con lo que se busca mejorar la movilidad y seguridad de la zona.

El Gobierno de Tlajomulco hizo un llamado a la ciudadanía a planear sus traslados, respetar la señalización y aprovechar las rutas alternas, con el fin de garantizar una circulación más ágil y segura durante la ejecución de los trabajos.