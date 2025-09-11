Zapopan y Guadalajara, los municipios más afectados por la tormenta de ayer

La lluvia registrada la tarde y noche de ayer en la ciudad dejó varias afectaciones, principalmente en Zapopan y al interior del Área Metropolitana de Guadalajara. En Zapopan las colonias más afectadas fueron San José del Bajío, donde se registraron inundaciones en la vía pública, arrastre de sólidos y un vehículo varado (cruce de Parres Arias y Las Torres)

También se registraron inundaciones en otras colonias como Arcos de Zapopan, Zapopan Centro y Tesistán, Las Agujas, Colinas de Atemajac y Los Belenes, Valdepeñas, San Isidro, Patria, Arroyo Hondo, El Capullo, Altamira, Lomas de Tabachines, Altagracia, Los Maestros, Tepeyac, Mesa de los Ocotes. En algunas de estas colonias también se registraron inundaciones en casas-habitación, vehículos varados y árboles caídos.

La unidad de Protección Civil reportó que esta madrugada se reabrió a la circulación el paso a desnivel de 4 caminos (Av. Camacho y Av. Américas) luego de que estuvo cerrado. En Guadalajara el área de mayor afluencia de la tormenta fue en las colonias El Dean, Moderna, El Rosario, San Andrés, Colon Industrial, Miravalle, Polanco, Álamo industrial, Valentín Gómez Farías Insurgentes, El Retiro, Belisario Domínguez, 5 Mayo, Lomas de Independencia, Aldama y Tetlán.

Vialidades más inundadas por la tormenta de ayer

Gobernador Curiel al cruce de Salomé Piña, con un nivel de agua de 40 centímetros.

Colon al cruce de Isla Pantenaria, con un nivel de agua de 90 centímetros.

Felipe Ángeles y Josefa Ortiz de Domínguez, con un nivel de agua de 50 centímetros.

Manuel de falla y Carlota Núñez, con un nivel de agua de 50 centímetros.

Glorieta del Charro, avenida Revolución, al cruce de Chamizal, con un nivel de agua de 20 centímetros.

Calle 13 y Gobernador Curiel, Col. El Dean, con un nivel de agua 60 centímetros

López de Legazpi y la calle 16, con un nivel de agua 30 centímetros aproximadamente.

Vaso regulador del Dean al 75% Lázaro Cárdenas y Calle 13 Col.

Gobernador Curiel y Bellas Artes, con nivel de agua de 60 centímetros.

Vaso regulador Acueducto al 50 por ciento.

Vaso regulador Lázaro Cárdenas al 30 por ciento.

En Gobernador Curiel y Bellas Artes se reportó una camioneta varada sin lesionados y en José María Vereda y María Mares se registró un árbol caído sobre una camioneta.

AO