Ante el socavón que se formó esta mañana en la Avenida Jesús Reyes Heroles, en la Colonia Valentín Gómez Farías, el Gobierno de Guadalajara informó que personal de la Dirección de Obras Públicas, encabezados por su titular, Juan Carlos Arauz, se presentó en el lugar para hacer una inspección y determinar las acciones a realizar.

Se trabaja en coordinación con la Comisión Estatal del Agua (CEA), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) para mitigar los riesgos en la zona.

La Dirección de Obras Pública informa que, por el momento, se realizan trabajos de limpieza y retiros de escombro, además de que se demolerán las losas afectadas.

"Una vez que esté limpio el espacio, se procederá a rellenar y compactar el subsuelo para reparar la superficie de rodamiento", dijo en un comunicado.

El Gobierno de Guadalajara reiteró su compromiso para trabajar anteponiendo la seguridad y movilidad de los ciudadanos, por lo que pide estar atento a la información oficial que se dé sobre los avances.

