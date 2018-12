Sin drenaje y sin escrituras: así viven en la Buenos Aires

En la colonia Buenos Aires, a los habitantes les falta lo esencial. No hay drenaje, no hay calle pavimentada, ni siquiera empedrado. Las casas no tienen dueño, al menos ante la ley, y las vacas y caballos pasean entre los escombros. Un barandal en la calle Justicia separa Guadalajara y Tlaquepaque, municipio al que pertenecen y en el que no reciben ayuda de su presidenta.

"Sabemos que no podemos reclamarle nada a las personas porque no es su culpa, sino de las autoridades"

Verónica Estrada, presidenta de colonos, afirma que desde que comenzó la primera administración de María Elena Limón han ingresado oficios sobre las necesidades del lugar. Al no obtener respuesta, los pobladores han tenido que resolver, de la mejor forma que pueden, los problemas: unos "emparejan" la calle con escombro, otros arreglan las lámparas fundidas. Pero ninguno puede con la inseguridad. Hay quienes a las ocho de la noche ya no salen de sus hogares.

En enero planean que el oficio que lleven esté firmado por cada vecino, a manera de presión para la mandataria.

Don Nicolás González vive desde hace 18 años en el límite con Guadalajara, junto a su esposa y sus ocho hijos, en una casa de puerta de madera que él construyó sobre un terreno comprado sin escrituras, como la mayoría de las casas de la zona.

"Cuando compre el terreno, me costó barato. Yo construí la casa y no tenemos drenaje, pero una renta en otro lado está muy cara y no tenemos dinero suficiente para pagarla", dijo don Nicolás.

La falta de drenaje es el principal problema del lugar, pues, cuando llueve, el agua se hace río y las calles se terminan de arruinar. Se hacen zanjas y los camiones de servicios, como el recolector de basura, no bajan. Además, algunas personas tienen fosas y en esa temporada se llega a salir lo recolectado, causando malos olores en la colonia.

"Sabemos que no podemos reclamarle nada a las personas porque no es su culpa, sino de las autoridades", comentó una vecina.

Los presidentes municipales y otras autoridades que han asistido lo han hecho porque Verónica los ha llevado. Pero este sábado, el Instituto Metropolitano de Planeación del AMG (IMEPLAN) y la organización TECHO asistieron al lugar para entrevistar a los habitantes y ayudar a combatir el problema.

Entre las preguntas que se les hizo, fue si había mercado. Sí había pero nadie lo usa, ya que los locatarios se fueron por la cantidad de robos en el lugar.

"Esperemos que esta vez sí hagan algo porque muchas veces han venido presidentes municipales y no pasa nada, seguimos igual", explica Verónica.

