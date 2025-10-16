Tlajomulco Instala Consejo para Impulsar Economía Local

Con el objetivo de generar mejores condiciones para la población y contribuir al desarrollo económico de Tlajomulco, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, tomó protesta a los integrantes del Consejo de Colaboración Empresarial. El acto contó con la presencia de representantes de empresas locales y nacionales, así como de funcionarios de su gabinete.

El Consejo de Colaboración Empresarial se creó para fortalecer alianzas sociales y económicas que faciliten la gestión de proyectos impulsados de manera conjunta entre la iniciativa privada y el Gobierno de Tlajomulco. Su funcionamiento busca generar un vínculo permanente entre los sectores público y privado para impulsar inversión, empleo y crecimiento económico en el municipio.

Durante la ceremonia, el alcalde Velázquez Chávez agradeció a los miembros del Consejo su interés y disposición para trabajar en conjunto. “Su participación es clave para construir un mejor futuro, con condiciones económicas y territoriales favorables, no solo para Tlajomulco, sino para todas y todos los ciudadanos del país”, afirmó.

Cristopher Rodríguez Pacheco, director técnico del Consejo de Desarrollo Económico del municipio, explicó que los integrantes participarán en mesas de trabajo mensuales, donde propondrán iniciativas que beneficien tanto a las empresas como al Gobierno local. Además, destacó que se espera que más compañías se sumen al proyecto, ya que en los últimos meses Tlajomulco se ha consolidado como el municipio con mayor inversión en la región occidente del país.

“Contamos con grandes vialidades que nos conectan con los puertos más importantes de México. Es fundamental seguir trabajando de la mano con el sector empresarial, pues ellos son uno de nuestros pilares más importantes. Gracias a su participación, fortalecemos el tejido social y evitamos que Tlajomulco sea solo un municipio dormitorio, ya que al generar empleos locales, la población puede desarrollarse y permanecer en su comunidad”, señaló Rodríguez Pacheco.

Con la toma de protesta del Consejo, Tlajomulco reafirma su compromiso de ser un aliado estratégico para las empresas, ofreciendo un entorno propicio para la inversión y el crecimiento económico. De esta manera, el municipio consolida su papel como puerta de entrada al desarrollo económico de Jalisco, promoviendo oportunidades laborales, fortaleciendo la infraestructura y generando bienestar para sus habitantes.