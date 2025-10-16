Jueves, 16 de Octubre 2025

Calor y posibles lluvias dispersas para Guadalajara hoy

Según el pronóstico, Jalisco espera lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco (costa)

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé para Guadalajara este día combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto. ESPECIAL / CANVA

En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevé un jueves 16 de octubre con sol y posibles lluvias dispersas por la tarde, según el pronóstico del clima. Aquí los detalles:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera, en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío en zonas altas de Jalisco, Colima y Michoacán, siendo cálido en el sur de Michoacán y en costas de la región. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en costas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit (costa) y Jalisco (costa); y puntuales fuertes en Colima (norte y costa) y Michoacán (costa), todas con descargas eléctricas; dichas lluvias podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Vientos del oeste menores a 15 km/h en la región, con rachas de hasta 40 km/h en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé para Guadalajara este día combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto. No se descarta la probabilidad de alguna lluvia dispersa por la tarde. La temperatura máxima esperada oscilará entre 27-29 °C y la mínima entre los 16-19 °C.

Lluvia en Guadalajara

Jueves 5% de probabilidad de lluvia 28 – 15 °C
Viernes 7% de probabilidad de lluvia 28 – 16 °C
Sábado 6% de probabilidad de lluvia 29 – 16 °C
Domingo 6% de probabilidad de lluvia 30 – 15 °C

Clima nacional

La zona de baja presión al sur de las costas mexicanas con potencial de desarrollo ciclónico moderado en los próximos 7 días, seguirá favoreciendo humedad hacia el interior del país y al combinarse con canales de baja presión e inestabilidad en altura, ocasionarán lluvias puntuales de moderadas a fuertes en Chiapas y Oaxaca. Así también al oriente, sur, sureste, centro y occidente.

El sistema frontal No. 7 interactuará con la corriente en chorro subtropical y genera fuertes rachas de viento en el noroeste, así lluvias en la región.

Jalisco, con cielo mayormente cubierto. Lluvias, en la franja costera, zona sur y montañosas.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

