Guadalajara inicia foros para actualizar Planes Parciales

Con el objetivo de involucrar activamente a la ciudadanía en el diseño de la ciudad, el Gobierno de Guadalajara anunció los foros de consulta y actividades para actualizar los instrumentos de planeación y desarrollo urbano, incluyendo los Planes Parciales de Desarrollo Urbano.

El primer foro se realizará el lunes 20 de octubre en el Centro de Desarrollo Infantil número 8, en el distrito urbano Olímpica, de 17:00 a 19:00 horas. El segundo encuentro se llevará a cabo el martes 21 de octubre en el Centro de Desarrollo Comunitario 21, también en Olímpica, de 10:00 a 12:00 horas. Ambos foros abarcan las comunidades Oblatos, Atlas y Olímpica.

Mario Silva Rodríguez, Jefe de la Oficina Ejecutiva de Presidencia, explicó que el objetivo central es priorizar los servicios de cuidado y garantizar que la oferta de servicios públicos esté a corta distancia y sea caminable. “Guadalajara enfrenta el reto de la redensificación y el repoblamiento. La actualización de los instrumentos urbanos debe poner al centro la vivienda económica y con enfoque social”, señaló.

El funcionario destacó que este ejercicio permitirá actualizar distintos instrumentos urbanos, entre ellos el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, el Plan de Centro de Población y los Planes Parciales de Urbanización. Además, recordó que la ciudad cuenta con más de 96 mercados municipales, cobertura superior al 90 por ciento en transporte público y una infraestructura que requiere renovación, lo que hace necesario que más población habite la ciudad.

La actualización incluye procesos de participación ciudadana, como los foros de opinión pública, que buscan fortalecer las propuestas técnicas y generar corresponsabilidad. Isabel de la Torre, Coordinadora de Gestión Integral en la Ciudad, señaló que los instrumentos de planeación permiten organizar el crecimiento urbano de manera ordenada, eficiente y sustentable, equilibrando desarrollo económico y cuidado del medio ambiente.

Abren una nueva sección en Zoom Metropolitano

El Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan) habilitó una nueva sección en la plataforma web del Zoom Metropolitano, con el objetivo de acercar a la ciudadanía un repositorio único para consultar y descargar instrumentos de planeación urbana.

En esta sección se incluyen los Programas Municipales de Desarrollo Urbano (PMDU) y los Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población (PDUCP). Para cada documento se pueden descargar tres archivos en PDF: la publicación en la Gaceta Municipal, la inscripción en el Registro Público y el acta de Aprobación de Cabildo.

Además, los usuarios podrán acceder a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano (PPDU) vigentes en los nueve municipios metropolitanos, así como a los Planes de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal. Estos instrumentos permiten planificar el uso del suelo, la construcción de vivienda, industria y equipamiento, así como la preservación de áreas verdes y recursos naturales.