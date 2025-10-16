Con una bolsa superior a los 2.5 millones de pesos del Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN), el gobernador Pablo Lemus supervisó la entrega de apoyos económicos, llevada a cabo en la plaza pública de la colonia Las Mojoneras, a 93 familias de Puerto Vallarta que perdieron parte de su patrimonio tras las inundaciones del pasado 19 de septiembre.

En esta ocasión se entregaron cheques directamente a los afectados, con el fin de que sean ellos quienes decidan el menaje que necesitan restituir de sus viviendas. El mandatario estatal indicó que los apoyos para los afectados por las lluvias de los días 11 y 12 de octubre pasado llegarán en las próximas semanas, pues aún continúan el censo de daños. Además de las 93 familias, en el diagnóstico también se identificaron dos planteles educativos anegados.

“¿Por qué les entregamos cheques y no les entregamos una estufa? Porque después entregamos la estufa y me dicen ‘oiga, es que esa estufa que me entregaron no cabe bien en el espacio, o este refrigerador no es el que a mí me conviene porque tengo otras necesidades’. Entonces, mejor les entregamos el recurso y ustedes deciden qué es lo que se compran para reponer su patrimonio”, dijo.

Por su parte, la secretaria del Sistema de Asistencia Social (SASS), Priscila Franco Barba, señaló que con estos apoyos se espera restituir 825 enseres domésticos de primera necesidad. Las colonias más afectadas fueron Independencia, La Floresta, Ramblases, Bugambilias, Coapinole, Lomas del Coapinole, Volcanes, Bobadilla, Joyas del Pedregal, Villa de Guadalupe y Magisterio.

En tanto, a la fecha, DIF Jalisco ha entregado tres toneladas de víveres, productos de aseo personal y de limpieza del hogar, colchonetas, catres y cobijas al DIF municipal, para que a su vez sean entregados a personas damnificadas. El alcalde de Puerto Vallarta, Luis Munguía González, agradeció el compromiso del Gobierno del Estado con la población de la ciudad costera, así como la eficacia para que los recursos del FOEDEN lleguen a las familias que lo necesitan.

Posterior a la entrega de apoyos, Lemus Navarro realizó un recorrido por la colonia Las Palmas, donde el agua alcanzó hasta el metro y medio de altura en algunas viviendas. El titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), Sergio Ramírez López, detalló que tras las lluvias del pasado 12 de octubre, en el municipio se registran 537 hogares con daño en menaje, así como 60 casas con daño estructural.

“El municipio, antier, ingresó la solicitud de Declaratoria de Emergencia y la solicitud de corroboración de daños. La corroboración de daños la hace la Unidad Estatal de Protección Civil, donde se determina si hay daño estructural o no, y daño de menaje”, mencionó.

También se entregaron apoyos en la colonia Los Tamarindos, en la delegación Ixtapa, y en la colonia La Mina, donde personas afectadas recibieron catres, cobijas, despensas, artículos de higiene personal y productos de limpieza para el hogar.

Visitan autoridades el Nodo Vial Las Juntas; estiman que obra concluirá el 15 de diciembre

Asimismo, como parte de su vista a Puerto Vallarta, el gobernador Lemus recorrió la obra del Nodo Vial Las Juntas en compañía del alcalde Munguía y la diputada local por el municipio Yussara Canales. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) continúa con trabajos en carriles laterales, iluminación, señalización y puente peatonal, y se estima que quedará concluido el próximo 15 de diciembre.

Esta obra forma parte del Plan Vial de Infraestructura de Conexión 2025-2056 para Puerto Vallarta, en Jalisco, y Bahía de Banderas, en Nayarit. Con una inversión superior a los dos mil 200 millones de pesos de la iniciativa privada y el sector público, se busca conectar a ambas ciudades costeras. Pese a que continúan los trabajos, el Nodo Vial ya está abierto para la circulación vehicular en la intersección de la Carretera Federal 200 y la Estatal 544.

“Quisimos venir a supervisar la apertura del Nodo Vial de Las Juntas, miren qué bello quedó. Las Juntas era un cuello de botella, la circulación, principalmente la zona que une a Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, y ahora el tráfico fluye”, finalizó el titular del ejecutivo estatal.

