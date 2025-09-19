Colegio de Contadores asegura que sí habría aumento de impuesto temporal a los ahorradores

Aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aseguró hoy que no habrá incremento al impuesto al ahorro la realidad es que sí habrá un alza al menos temporal para los ahorradores e inversionistas aseguró el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco.

En la propuesta del Paquete Económico para el 2026, presentada ante el Congreso de la Unión para su aprobación, se contempla elevar la tasa de retención del .50 por ciento al 0.90 por ciento.

"Este incremento de entrada si lo vemos en términos de porcentaje es un incremento del 80 por ciento, es un incremento muy trascendente", explicó Ulises Cid, presidente del Colegio.

Te recomendamos: Alerta sísmica hoy 19 de septiembre sorprende a tapatíos

Detalló que aunque se trata de un pago provisional del Impuesto Sobre la Renta (ISR) la mayoría de los ahorradores tendrán saldos a favor al final del año y se verán en complicaciones para poder recuperarlos.

"Lo que va a pasar es que muchos ahorradores tendrán saldos a favor y ahora tendrán que realizar los trámites administrativos para recuperar esos saldos a favor", agregó.

Añadió que a esto se suma el contexto en que se encuentran las tasas de interés que han venido bajando en los últimos años lo que afectaría aún más a los ahorradores.

En el 2023 la tasa de interés interbancaria rondaba 11.50 por ciento y actualmente promedio sobre un 7.75 por ciento y la tendencia es que siga a la baja.

"Entonces si lo ves hay mayor retención, hay menos tasa de interés entonces eso afectará a los ahorradores", concluyó.

Esta mañana la Secretaría de Hacienda informó que la propuesta presentada en el Paquete Económico no implica un incremento en los impuestos para las personas con cuentas de ahorro o inversión en bancos, pues se trata de un esquema ya previsto en la Ley desde su origen y actualizado de manera periódica. Este mecanismo facilita a los contribuyentes cumplir con su obligación fiscal mediante pagos parciales, sin que ello genere una presión adicional al momento de presentar su declaración anual.

Lee también: Detienen a mujer por desaparición de conductor en Tonalá

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda los pequeños ahorradores con saldos menores a 206 mil pesos seguirán exentos y los que tengan ingresos anuales inferiores a 400 mil pesos seguirán con la opción de no presentar declaración. Asimismo, las deducciones por gastos médicos, educativos, intereses hipotecarios y aportaciones al retiro permanecen vigentes, lo que permite que los contribuyentes incluso puedan tener saldos a favor que podrán ser devueltos por el SAT.

La actualización de la tasa de retención de 0.5% a 0.9% anual no implica aumento en el impuesto. Así por ejemplo, con el modelo actual, un contribuyente que tiene 500 mil pesos de ahorro en bancos, recibirá 18,950 pesos de intereses reales en el año y tendrá que pagar ISR por 4,737 pesos. Asimismo, con el porcentaje de retención vigente, en su declaración anual debe pagar 2,237 pesos para completar su pago, lo que representa casi la mitad del impuesto total.

Según las condiciones de mercado existentes, con la tasa propuesta, el contribuyente, tras las retenciones durante el año, tendría un pago final en su declaración de 237 pesos, equivalente sólo al 5% de su impuesto total, pero pagando exactamente los mismos impuestos.

NA