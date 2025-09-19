La Fiscalía de Jalisco informó de la detención de una mujer como parte de las investigaciones, por la desaparición de un conductor de plataforma digital ocurrida el pasado mes de julio.

La dependencia estatal señaló que la mujer es señalada como la persona que solicitó el servicio y pidió a la víctima terminar el trayecto en una brecha antes de llegar al destino marcado.

Se trata de Perla Vanessa "N", identificada como presunta partícipe de este ilícito registrado el pasado 20 de julio, por lo que lograron ejecutar una orden de aprehensión en su contra el pasado 17 de septiembre, en calles de la colonia la Ladrillera, en el municipio de Tonalá.

De acuerdo con las investigaciones, aquel día, la ahora detenida habría solicitado el servicio de transporte a través de la plataforma. Sin embargo, durante el trayecto pidió al conductor que terminara el recorrido en un punto distinto al marcado por la aplicación, en una brecha de la colonia Santa Paula, Tonalá.

En ese lugar, dos presuntos cómplices habrían privado de la libertad al chofer.

Con posterioridad, según se presume, intentaron vender el vehículo de la víctima, no obstante, abandonaron el automotor luego de iniciarse las investigaciones para localizar a la víctima.

A Perla Vanessa "N" se le investiga por el delito de desaparición cometida por particulares, por lo que ya fue puesta a disposición del Juzgado que la requería para que responda por esos señalamientos.

MV