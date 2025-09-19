Jalisco investigará a El Salto por omitir desasolve y carecer de Atlas de Riesgos

El secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, dio a conocer este viernes que será la próxima semana cuando comiencen a entregarse los apoyos a las 167 familias que resultaron con las afectaciones más graves tras la inundación registrada en el fraccionamiento Las Lilas de El Salto, luego de la copiosa lluvia del pasado 22 de agosto.

Lo anterior, dijo, correrá a cargo, completamente, del Gobierno de Jalisco, luego de que el ayuntamiento de El Salto no presentara las firmas necesarias para la emisión de la declaratoria de emergencia que permitiría dirigir recursos del Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN) para el apoyo de las familias, y por lo cual, afirmó Zamora Zamora, se iniciará una investigación al municipio, gobernado por la alcaldesa de Morena, María Elena "Nena" Farías.

"Desde luego que vamos a iniciar una investigación. No puede suceder que por una irresponsabilidad de ese tamaño, puedan verse afectadas las familias", dijo el secretario.

Sin embargo, añadió, no solo se trata de las omisiones que hubo al no presentar los documentos para activar el Fondo, sino que tampoco ejecutó las obras presentadas en su plan de desazolve, ni cuenta con su Atlas de Riesgos actualizado.

"Si bien sí presentó su plan de desazolve correspondiente al que está obligado y que presentaron prácticamente los 125, no ejecutó las obras correspondientes. Y, desafortunadamente, El Salto no tiene el Atlas de Riesgo, que no solo sirve para identificar las zonas de riesgo, sino también para construir infraestructura para evitar esos riesgos. Entonces habrá que preguntarle a El Salto si después de estas tres grandes omisiones estará en posibilidad de apoyar a las y los ciudadanos de El Salto, a lo cual el Gobierno del Estado, como lo dijo el gobernador, dará la cara y estará con el pueblo de El Salto", dijo el secretario.

Debido a que no se presentó, dijo, la parte correspondiente al municipio, los recursos entonces no podrían salir del FOEDEN, sino que se destinará de una bolsa del Sistema Estatal de Apoyo a Desastres que forma parte de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. "La gente puede estar tranquila de que, por supuesto, vamos a salir adelante ante las omisiones del municipio", añadió Zamora Zamora.

"¿Dónde estaba la presidenta, eso habrá que preguntárselo a ella, dónde estaba? No estaba la presidenta, no se recabaron las firmas, y lo que sí lo dijimos desde el primer día, en Jalisco no vamos a trabajar fuera de la ley, tenemos que cumplir con las reglas de operación que, entre otras, incluye el que sesione el comité emergencias del municipio, y que se haga la evaluación de daños para que se presente junto con Protección Civil del Estado y del DIF municipal y estatal para la cuantificación de daños", indicó el secretario.

Por último, afirmó, no se trata de un tema de golpeteo entre partidos políticos, sino de un compromiso con la gente que resultó afectada por esta contingencia.

"Es que no es un tema de golpeteo. El gobierno del Estado estuvo desde el primer minuto y presente en el siniestro, atendiendo a las familias. Por supuesto que estuvimos en el trabajo de desazolvar, estuvimos en el trabajo de desfogue de las de las aguas acumuladas, estuvimos desde el primer minuto, hicimos la evaluación de daños, la cuantificación de daños, estuvimos en tiempo y forma apoyando al municipio que era su responsabilidad hacer este trabajo, además de sesionar el Comité de Emergencias Municipal que encabeza la presidenta municipal. Y nosotros al no haberse hecho ese trabajo, lo entregamos también en tiempo y forma el mismo día 22 de agosto, previo a que se cumplieran las 48 horas, para que solamente se recabaran firmas y pudiera El Salto hacer el trámite correspondiente para acceder al Fondo Estatal de Desastres", indicó Salvador Zamora.

Al respecto de la situación, la alcaldesa María Elena Farías, a través de la vocería del municipio, afirmó que desde el primer momento de la contingencia ordenó la instalación de un comedor comunitario, entre otros apoyos brindados a las familias afectadas, y señaló que si el secretario afirma que ella estaba fuera del municipio o de viaje deberá comprobarlo. Sin embargo, no abordó el tema sobre si sesionó o no el Comité Municipal para proceder con los apoyos correspondientes.

Previamente, la alcaldía ya había señalado que se había solicitado un día de prórroga para la entrega de la documentación, considerando que las reglas de operación establecen un plazo de 72 horas tras la contingencia, "pero la respuesta del gobierno de Jalisco fue 'no'".

