El IDEFT acerca formación a todo Jalisco para impulsar el desarrollo y el bienestar

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), bajo la dirección de Salvador Cosío Gaona, mantiene firme su compromiso de llevar programas de capacitación a cada rincón de la entidad. En línea con la visión del gobernador Pablo Lemus Navarro y del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, la institución apuesta por el desarrollo del capital humano como eje fundamental para abrir más y mejores oportunidades de empleo y emprendimiento en beneficio de las familias jaliscienses.

Durante septiembre, el IDEFT ofrece una amplia gama de cursos que responden a las necesidades específicas de cada región. Desde oficios tradicionales hasta capacitaciones innovadoras, la institución acerca herramientas prácticas que permiten a las personas fortalecer sus habilidades y proyectar un mejor futuro.

En Zapotlanejo, los talleres de repostería invitan a perfeccionar técnicas de pastelería básica y fina. En Lagos de Moreno, la oferta incluye coctelería, mixología, carpintería básica y maquillaje profesional, impulsando tanto oficios tradicionales como nuevas vocaciones.

Tlaquepaque destaca por su diversidad creativa con cursos de modelado, patronaje, globoflexia, gelatinas artísticas, repostería saludable, elaboración de letreros con neón flex, inglés y aplicación de uñas, ampliando las competencias laborales de los participantes.

La comunidad de Amatitán refuerza su perfil emprendedor con programas de repostería, crochet, decoración con globos, elaboración de postres y coctelería, así como diplomados en pastelería y capacitaciones en belleza y bienestar. También se exploran nuevas alternativas productivas como la elaboración de velas aromáticas.

En Ixtlahuacán de los Membrillos, la oferta combina herramientas digitales como Excel con repostería fina, galletas decoradas y programas especializados en barbería y belleza, además de un diplomado en repostería y pastelería.

El talento de la zona norte también encuentra impulso: en Huejuquilla se ofrecen cursos de maquillaje básico en coordinación con el DIF municipal, mientras que en Zapopan, el trabajo conjunto con el DIF promueve capacitaciones en cuidado facial y corporal, barbería y liderazgo social.

La Costa Sur no se queda atrás. En La Huerta se imparten cursos de contabilidad, mientras que en Autlán de Navarro la oferta incluye contabilidad general, panadería mexicana, corte de cabello y aplicación de uñas. Además, la Expo-Profesiones 2025 permitió a estudiantes de la región conocer opciones formativas y laborales.

En la región de los Altos, Arandas y Tepatitlán ofrecen cursos de electricidad básica, barbería avanzada, administración de redes sociales, globoflexia, animación de fiestas y extensión de pestañas, con impacto tanto en la empleabilidad como en el emprendimiento.

Puerto Vallarta refuerza su vocación turística con programas de barbería, electricidad residencial y decoración con globos, mientras que en Villa Hidalgo y San Juan de los Lagos se priorizan capacitaciones en instalaciones eléctricas, inglés, corte de cabello y aplicación de uñas, áreas de alta demanda laboral.

Con esta amplia cobertura, el IDEFT reafirma su misión de acercar educación práctica y de calidad a los jaliscienses, generando mayores oportunidades de empleo, desarrollo comunitario y bienestar social.

MF