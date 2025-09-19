La Policía Vial de Jalisco informó que el próximo domingo 21 de septiembre se realizarán dos carreras pedestres en la Zona Metropolitana de Guadalajara por lo que varias vialidades del municipio estarán cerradas. De acuerdo con la Policía Vial de Jalisco la carrera se realizará de 6:30 a las 8:00 horas del próximo domingo y se cerrarán las avenidas De la Paz y 16 de septiembre.Calzada Federalismo. Avenida Niños Heroes. Calzada Independencia. Avenida Revolución. Miguel Blanco.Avenida Enrique Diaz de León. Manuel López Cotilla. Francisco I. Madero. Avenida Cvln. Agustin Yañez.Al igual que la anterior la carrera se realizará de 6:30 a las 8:00 horas del próximo domingo y se cerrarán las avenidas Manuel Ávila Camacho y Fray Antonio Alcalde.Avenida Juan Pablo II. Avenida Aurelio Ortega. Avenida Patria. Avenida de las Américas. Avenida Cvln. División del Norte. Avenida Adolfo López Mateos. Avenida Miguel Hidalgo. Calzada Independencia. Avenida Ignacio L. Vallarta.Avenida Acueducto. Avenida Venustiano Carranza. Avenida Fray Antonio Alcalde. Avenida Revolución. Avenida Niños Héroes.NA