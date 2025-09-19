Viernes, 19 de Septiembre 2025

Conoce los cierres viales del domingo en la ZMG

¡Toma tus precauciones! Se realizarán dos carreras pedestres que afectarán las vialidades de la la Zona Metropolitana de Guadalajara

Por: Nancy Andrade Jáuregui

De acuerdo con la Policía Vial de Jalisco la carrera se realizará de 6:30 a las 8:00 horas del próximo domingo. EL INFORMADOR/ H. Figueroa

La Policía Vial de Jalisco informó que el próximo domingo 21 de septiembre se realizarán dos carreras pedestres en la Zona Metropolitana de Guadalajara por lo que varias vialidades del municipio estarán cerradas. 

Carrera Jalisco corre por la Paz 5K

De acuerdo con la Policía Vial de Jalisco la carrera se realizará de 6:30 a las 8:00 horas del próximo domingo y se cerrarán las avenidas De la Paz y 16 de septiembre.

Rutas de desvío

Calzada Federalismo.
Avenida Niños Heroes.
Calzada Independencia.
Avenida Revolución.
Miguel Blanco.

Rutas alternas

Avenida Enrique Diaz de León.
Manuel López Cotilla.
Francisco I. Madero.
Avenida Cvln. Agustin Yañez.

CORTESÍA/ Policía Vial de Jalisco
Carrera por la Independencia 7.5k

Al igual que la anterior la carrera se realizará de 6:30 a las 8:00 horas del próximo domingo  y se cerrarán las avenidas Manuel Ávila Camacho y Fray Antonio Alcalde.

Rutas de desvío

Avenida Juan Pablo II.
Avenida Aurelio Ortega.
Avenida Patria.
Avenida de las Américas.
Avenida Cvln. División del Norte.
Avenida Adolfo López Mateos.
Avenida Miguel Hidalgo.
Calzada Independencia.
Avenida Ignacio L. Vallarta.

Rutas Alternas

Avenida Acueducto.
Avenida Venustiano Carranza.
Avenida Fray Antonio Alcalde.
Avenida Revolución.
Avenida Niños Héroes.

CORTESÍA/ Policía Vial de Jalisco 
