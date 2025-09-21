¿Será mañana un día lluvioso en Guadalajara?

Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , en las próximas horas se presentará una zona de baja presión con alta probabilidad de formación de ciclón tropical al suroeste de las costas de Guerrero que mantendrá interacción con la vaguada monzónica al Pacífico Sur y Central mexicano. Ambos fenómenos se unirán a un canal de baja presión sobre el occidente y centro del país, por lo que se prevén chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, así como lluvias muy fuertes y hasta intensas en Jalisco.

Para este lunes se prevé la caída de lluvias intensas que podrán acumular hasta 150 mililitros de agua. Los vientos en el estado irán desde 20 hasta 30 kilómetros por hora con rachas de 40 hasta 60 km/h; el oleaje podría presentarse con hasta 3.5 metros de altura en las costas. Se espera que la temperatura máxima sea de 40 ºC en tierras tapatías.

Clima lunes 22 de septiembre de 2025 para Guadalajara

Según información de Meteored, Guadalajara prevé un día sin probabilidad de lluvias en el territorio y con un cielo despejado. A continuación te presentamos un desglose de las condiciones que se esperan para el día de mañana en la Perla Tapatía.

HORA TEMPERATURA MÁXIMA CIELO 02:00 horas 19 ºC Nubes y claros 05:00 horas 17 ºC Niebla 08:00 horas 18 ºC Parcialmente nuboso 11:00 horas 24 ºC Soleado 14:00 horas 28 ºC Soleado 17:00 horas 28 ºC Soleado 20:00 horas 25 ºC Nubes y claros 23:00 horas 22 ºC Parcialmente nuboso

Te invitamos a planificar tu día tomando en cuenta las condiciones que se prevén mañana en Guadalajara.

