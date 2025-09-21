Este domingo 21 de septiembre se registraron 17 sismos de magnitud superior a 3.5 en varios puntos de la República mexicana, según información del Sistema Sismológico Nacional (SSN) .

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

El movimiento telúrico más fuerte se registró antes de las 3 de la mañana a 132 kilómetros de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 9 km de profundidad.

Temblores registrados esta madrugada del 21 de septiembre de 2025

La madrugada de este 21 de septiembre se presentó actividad sísmica en algunos puntos del país. A continuación presentamos el listado de los sismos más fuertes, superiores a la magnitud 3.5.

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 3.6 00:16:08 113 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca 16.2 km 3.8 00:24:50 51 km al sur de Sayula de Alemán, Veracruz 127.9 km 3.6 00:31:55 48 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas 86.7 km 3.8 00:32:52 8 km al noroeste de Frontera Comalapa, Chiapas 183.6 km 3.8 00:42:27 21 km al noroeste de Tehuantepec, Oaxaca 16.1 km 3.8 00:48:35 18 km al sur de Mapastepec, Chiapas 91.6 km 3.6 00:56:38 55 km al sur de Cárdenas, San Luis Potosí 3 km 3.7 00:52:19 158 km al suroeste de Tonalá, Chiapas 17.4 km 3.7 01:11:54 88 km al suroeste de Tecpan, Guerrero 2.5 km 3.7 02:31:10 65 km al suroeste de Manzanillo, Colima 113.7 km 4.0 02:57:56 132 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas 9.8 km 3.9 03:06:03 54 km al noreste de Juan Aldama, Zacatecas 10 km 3.6 03:53:32 9 km al sureste de Pinotepa Nacional, Oaxaca 5 km 3.7 04:05:26 24 km al norte de Crucecita, Oaxaca 70.1 km 3.7 04:12:37 32 km al oeste de Pijijiapan, Chiapas 92.1 km 3.9 04:31:58 51 km al noroeste de Cintalapa, Chiapas 146.1 km 3.7 04:57:47 26 km al noroeste de Zihuatanejo, Guerrero 48.1 km

Hasta el momento, autoridades de dichas entidades no han reportado afectaciones.

