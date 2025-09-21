Este domingo 21 de septiembre se registraron 17 sismos de magnitud superior a 3.5 en varios puntos de la República mexicana, según información del Sistema Sismológico Nacional (SSN).El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.El movimiento telúrico más fuerte se registró antes de las 3 de la mañana a 132 kilómetros de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 9 km de profundidad.La madrugada de este 21 de septiembre se presentó actividad sísmica en algunos puntos del país. A continuación presentamos el listado de los sismos más fuertes, superiores a la magnitud 3.5.Hasta el momento, autoridades de dichas entidades no han reportado afectaciones.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF